России придется менять политику в отношении Абхазии

13 февраля 2025 в 02:10 Размер текста - 17 +

Россия изменит свою политику и отношении Абхазии Фото: Игорь Пантин © URA.RU России придется изменить свою политику в отношении Абхазии. Как объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог Дмитрий Родионов, российские инвестиции в республику должны иметь отдачу. «Стоит задача — найти золотую середину. Ведь активное вмешательство во внутренние дела может очень негативно повлиять на образ России и отношение к ней граждан Абхазии. Но и давать просто так деньги, не требуя ничего взамен, — это тоже неправильная политика, которая и привела к осложнению ситуации. Абхазская элита просто привыкла жить за счет России, не давая ничего взамен», — объяснил Родионов. За две недели до выборов президента Абхазии в Сухум приезжал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Было объявлено о готовность к открытию после реконструкции аэропорта республиканской столицы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

России придется изменить свою политику в отношении Абхазии. Как объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог Дмитрий Родионов, российские инвестиции в республику должны иметь отдачу. «Стоит задача — найти золотую середину. Ведь активное вмешательство во внутренние дела может очень негативно повлиять на образ России и отношение к ней граждан Абхазии. Но и давать просто так деньги, не требуя ничего взамен, — это тоже неправильная политика, которая и привела к осложнению ситуации. Абхазская элита просто привыкла жить за счет России, не давая ничего взамен», — объяснил Родионов. За две недели до выборов президента Абхазии в Сухум приезжал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Было объявлено о готовность к открытию после реконструкции аэропорта республиканской столицы.