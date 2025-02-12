России придется менять политику в отношении Абхазии

России придется изменить свою политику в отношении Абхазии. Как объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований, политолог Дмитрий Родионов, российские инвестиции в республику должны иметь отдачу.
«Стоит задача — найти золотую середину. Ведь активное вмешательство во внутренние дела может очень негативно повлиять на образ России и отношение к ней граждан Абхазии. Но и давать просто так деньги, не требуя ничего взамен, — это тоже неправильная политика, которая и привела к осложнению ситуации. Абхазская элита просто привыкла жить за счет России, не давая ничего взамен», — объяснил Родионов.
За две недели до выборов президента Абхазии в Сухум приезжал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Было объявлено о готовность к открытию после реконструкции аэропорта республиканской столицы.
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