Россия меняет политику в отношении Абхазии

Выбор Сухума — или принять условия, или жить под угрозой новых революций

13 февраля 2025 в 02:01 Размер текста - 17 +

Без России у Абхазии нет будущего, убежден политолог Дмитрий Родионов Фото: Илья Питалев / РИА Новости Россия изменит политику в отношении Абхазии. На рубеже 2024—2025 годов Москва показала, чем чреваты требование денег, бесплатной энергии и прочих благ из РФ, пояснил в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. После выборов 15 февраля новое руководство республики должно осознать, что время «брать» закончилось, а ссориться с Москвой опасно для Сухума. Но, убежден политолог, и российские власти будут искать золотую середину в диалоге с горячим соседом на Кавказе. — Как вы оцениваете прошедшие после очередной революции и отставки президента Аслана Бжании два-три месяца? В моменте показалось, что Россия теряет Абхазию. Что-то изменилось в наших отношениях? У Кремля на выборах президента 15 февраля нет очевидного фаворита, считает политолог Дмитрий Родионов Фото: Роман Наумов © URA.RU — Изменилось, конечно, многое: Россия согласилась выделить Абхазии финансовую помощь, дать электроэнергию, без которой республика переживала очень тяжелые времена. Прошли переговоры по пересмотру инвестиционного соглашения, которое стало камнем преткновения и из-за которого в Абхазии прошлой осенью произошла очередная революция. Если бы Россия не дала Абхазии деньги и свет, это могло бы очень серьезно повлиять на итоги выборов 15 февраля, в том числе в плане усиления если не антироссийских настроений, то недоверия к Москве точно. Сегодня Россия демонстрирует свою открытость, готовность к сотрудничеству, но при этом активно не поддерживает ни одного из кандидатов. — А почему? Новость по теме Новак: Россия и Абхазия пересмотрят инвестсоглашение — Во-первых, потому, что абхазским политикам вообще доверять достаточно сложно после того, что произошло прошлой осенью. Во-вторых, открытая поддержка какого-либо кандидата может фактически оказать ему медвежью услугу, как это произошло в 2004 году, когда Россия агрессивно поддерживала Рауля Хаджимбу, и из-за этого многие жители Абхазии тогда проголосовали по принципу «не дадим Москве навязывать нам президента» (после выборов в Сухуме начались беспорядки, организованные сторонниками проигравшего выборы Хаджимбы, — ред.). Поэтому Москва держится на определенной дистанции от происходящих сегодня событий, но при этом демонстрирует свою готовность работать с любой властью и пытается показать, что она в любом случае Абхазию не бросит, чтобы ни случилось. — То есть для Москвы вообще нет предпочтений среди пяти кандидатов? Реконструированный аэропорт в Сухуме уже проинспектировал первый замглавы АП Сергей Кириенко Фото: Роман Наумов © URA.RU — На мой личный взгляд, Москве предпочтительнее, конечно, [бывший вице-президент Бадра] Гунба. На втором месте после него [по опросам] следует Адгур Ардзинба [бывший вице-премьер и министр экономики, один из лидеров абхазской оппозиции], за которым тянется нехороший шлейф: он учился в Лондоне, связан с Турцией, и многими воспринимается как турецкий кандидат. Если выбирать между этими двумя кандидатами, для России был бы предпочтительнее, конечно же, Гунба. — После протестов осенью 2024 года Россия остановила финансирование Абхазии. В республике начались проблемы с электроэнергией. Это элемент воспитания со стороны Москвы? — Скажем так: это элемент демонстрации того, что будет, если ничего не изменится. Например, это касается электроэнергии. В Абхазии проблема, как известно, возникла из-за незаконного майнинга криптовалюты, который требует огромного количества электроэнергии. Там огромный бизнес, люди кормятся на майнинге, получая халявную энергию из России. И, если помните, в конце 2024 года дело дошло даже до стрельбы в парламенте, когда обсуждался вопрос о запрете майнинга. Проблему надо решать, чего Москва и требует. Здесь нужно решение, потому что просто взять и запретить тоже нельзя — много людей останется без источника заработка, а это уже чревато последствиями. Новость по теме Ио президента Абхазии написал письмо Путину с претензией — Недавно в Сухуме побывал Сергей Кириенко. Означает ли это, что это направление с Дмитрия Козака сняли, и теперь Абхазией, своей малой родиной, займется первый замглавы президентской администрации? — Не уверен, что это так. Но факт остается фактом: Москва очень долгое время закрывала глаза на процессы, происходящие в Абхазии. Собственно, поэтому там и сохраняется политическая нестабильность. За последние лет 20 там произошло несколько революций. Москва никаким образом не вмешивалась в их дела. Сейчас стоит задача — найти золотую середину. Ведь активное вмешательство во внутренние дела может очень негативно повлиять на образ России и отношение к ней граждан Абхазии. Но и давать просто так деньги, не требуя ничего взамен, — это тоже неправильная политика, которая и привела к осложнению ситуации. Абхазская элита просто привыкла жить за счет России, не давая ничего взамен, элиты привыкли делать, что хотят, даже если это не нравится Москве, просто потому, что понимают — им за это ничего не будет, и Москва их не бросит. В экспертной среде говорят, что Дмитрий Козак, курировавший до сих пор Абхазию, может уйти с этого трека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Есть ли риски получить анти-Россию уже в Абхазии, как это произошло с Украиной? — Нет, подобной Украине ситуацию мы здесь не получим, потому что Украина все годы своей незалежности была подвержена активному влиянию Запада. В Абхазии такого просто нет, потому что ни одна страна Запада ее не признала. И даже Турция, которая достаточно активно работает в Абхазии через неправительственные организации (НПО) и бизнес, не имеет серьезных рычагов влияния на Сухум, какие имел Запад на Киев. Тем не менее, тенденция есть: турки начинают активно заходить в Абхазию. Новость по теме Абхазия вновь бросила России клич о помощи после проблем с деньгами — Турция попытается перехватить у России инициативу в республике и усилить свое влияние? — Они это пытаются делать достаточно давно через те же НПО, которые продвигают интересы Анкары. Кроме того, в абхазских элитах немало людей, которые настроены на разворот вектора в сторону Турции. Но непризнание Турцией суверенитета Абхазии закрывает для Анкары многие лазейки и возможности. — Можем ли мы поссориться с Турцией из-за Абхазии, учитывая наши интересы на Кавказе? — Риска ухудшения отношений с Турцией, если в Абхазии не произойдет каких-то радикальных событий, думаю, нет. Но надо понимать, что турки заинтересованы в том, чтобы ослабить наше влияние в регионе в целом. А это уже происходит, и не только в Абхазии, а в первую очередь, в Азербайджане и в Армении, в странах Средней Азии, которым турки стали поставлять свое оружие. Турки хотят получить газо- и нефтепровод через Каспийское море в обход России. Поэтому, конечно, интересы Анкары в регионе в целом противоречат интересам Москвы. — А у Абхазии, у элит в реальности есть ли выбор — с кем выгоднее и безопаснее дружить? Новость по теме Где в мире в 2025 году будут войны. Карта — У них нет выбора. Кроме Москвы и ряда ее союзников, Абхазию никто не признал. Но вы же прекрасно понимаете, что какое-то экономическое или политическое присутствие там условной Венесуэлы (я уж не говорю про страны Океании) невозможно. Практически там присутствует только Россия. Поэтому, конечно же, опасаться того, что кто-то у нас перехватит инициативу, не стоит. Но нужно держать постоянно руку на пульсе. Дальнейшие события в Абхазии будут в первую очередь зависеть от политики Москвы. Абхазский политический класс настроен на то, чтобы получать от России все, но не давать ничего взамен, не идти с Москвой ни на какие компромиссы, потому что очень многие представители абхазской элиты считают, что, если запустить российский бизнес на территорию республики, он тут же все скупит, а они все потеряют. Я много беседовал с абхазскими чиновниками из разных администраций на протяжении многих лет. И они все (не прямым текстом, конечно, но, по сути) говорили, что Россия должна им давать деньги. Русский турист должен приезжать, отдыхать и уезжать — на этом все. Задача состоит в том, чтобы ломать это сознание, но ломать аккуратно, чтобы не вызвать там противоречий, которые могут привести к дальнейшей нестабильности. — А итоги выборов могут спровоцировать новые протесты, если судить по списку и бэкграунду кандидатов? Экс-президенту Абхазии Аслану Бжании (слева) не удалось удержать власть в руках Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Вспоминая предыдущие выборы, когда Адгур Ардзинба проиграл Аслану Бжании, все прошло достаточно мирно и спокойно. Поэтому я скорее надеюсь, что так же будет и на этот раз. Но не исключаю, что оппозиция попытается более радикально выразить свое недовольство результатами. Теоретически, к этому тоже нужно готовиться и продумывать варианты действий. — После всего, что произошло в Абхазии прошлой осенью, в свете пока неясного исхода выборов, как вы считаете, ситуация — политическая, экономическая, в сфере безопасности — располагает к тому, чтобы ехать туда на отдых? Новость по теме Челябинские туристы отказываются летать в Абхазию — Знаете, я сам периодически туда езжу, но в горы, не на море, поэтому не вижу здесь проблем — в горы уехал, и все. А что касается пляжного отдыха, конечно, инциденты периодически бывают. Но не думаю, что это повод отказываться от отдыха в Абхазии. Если ехать в отель, по путевке, безопасность обеспечена. Если «дикарем», снимать дом или комнату — это другой вопрос. Повторюсь, если к началу пляжного сезона политическая ситуация будет стабильной, я не вижу никаких поводов, чтобы отказываться от отдыха в Абхазии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия изменит политику в отношении Абхазии. На рубеже 2024—2025 годов Москва показала, чем чреваты требование денег, бесплатной энергии и прочих благ из РФ, пояснил в интервью URA.RU руководитель Центра геополитических исследований Дмитрий Родионов. После выборов 15 февраля новое руководство республики должно осознать, что время «брать» закончилось, а ссориться с Москвой опасно для Сухума. Но, убежден политолог, и российские власти будут искать золотую середину в диалоге с горячим соседом на Кавказе. — Как вы оцениваете прошедшие после очередной революции и отставки президента Аслана Бжании два-три месяца? В моменте показалось, что Россия теряет Абхазию. Что-то изменилось в наших отношениях? — Изменилось, конечно, многое: Россия согласилась выделить Абхазии финансовую помощь, дать электроэнергию, без которой республика переживала очень тяжелые времена. Прошли переговоры по пересмотру инвестиционного соглашения, которое стало камнем преткновения и из-за которого в Абхазии прошлой осенью произошла очередная революция. — А почему? — Во-первых, потому, что абхазским политикам вообще доверять достаточно сложно после того, что произошло прошлой осенью. Во-вторых, открытая поддержка какого-либо кандидата может фактически оказать ему медвежью услугу, как это произошло в 2004 году, когда Россия агрессивно поддерживала Рауля Хаджимбу, и из-за этого многие жители Абхазии тогда проголосовали по принципу «не дадим Москве навязывать нам президента» (после выборов в Сухуме начались беспорядки, организованные сторонниками проигравшего выборы Хаджимбы, — ред.). Поэтому Москва держится на определенной дистанции от происходящих сегодня событий, но при этом демонстрирует свою готовность работать с любой властью и пытается показать, что она в любом случае Абхазию не бросит, чтобы ни случилось. — То есть для Москвы вообще нет предпочтений среди пяти кандидатов? — На мой личный взгляд, Москве предпочтительнее, конечно, [бывший вице-президент Бадра] Гунба. На втором месте после него [по опросам] следует Адгур Ардзинба [бывший вице-премьер и министр экономики, один из лидеров абхазской оппозиции], за которым тянется нехороший шлейф: он учился в Лондоне, связан с Турцией, и многими воспринимается как турецкий кандидат. Если выбирать между этими двумя кандидатами, для России был бы предпочтительнее, конечно же, Гунба. — После протестов осенью 2024 года Россия остановила финансирование Абхазии. В республике начались проблемы с электроэнергией. Это элемент воспитания со стороны Москвы? — Скажем так: это элемент демонстрации того, что будет, если ничего не изменится. Например, это касается электроэнергии. В Абхазии проблема, как известно, возникла из-за незаконного майнинга криптовалюты, который требует огромного количества электроэнергии. Там огромный бизнес, люди кормятся на майнинге, получая халявную энергию из России. И, если помните, в конце 2024 года дело дошло даже до стрельбы в парламенте, когда обсуждался вопрос о запрете майнинга. Проблему надо решать, чего Москва и требует. Здесь нужно решение, потому что просто взять и запретить тоже нельзя — много людей останется без источника заработка, а это уже чревато последствиями. — Недавно в Сухуме побывал Сергей Кириенко. Означает ли это, что это направление с Дмитрия Козака сняли, и теперь Абхазией, своей малой родиной, займется первый замглавы президентской администрации? — Не уверен, что это так. Но факт остается фактом: Москва очень долгое время закрывала глаза на процессы, происходящие в Абхазии. Собственно, поэтому там и сохраняется политическая нестабильность. За последние лет 20 там произошло несколько революций. Москва никаким образом не вмешивалась в их дела. Сейчас стоит задача — найти золотую середину. Ведь активное вмешательство во внутренние дела может очень негативно повлиять на образ России и отношение к ней граждан Абхазии. — Есть ли риски получить анти-Россию уже в Абхазии, как это произошло с Украиной? — Нет, подобной Украине ситуацию мы здесь не получим, потому что Украина все годы своей незалежности была подвержена активному влиянию Запада. В Абхазии такого просто нет, потому что ни одна страна Запада ее не признала. И даже Турция, которая достаточно активно работает в Абхазии через неправительственные организации (НПО) и бизнес, не имеет серьезных рычагов влияния на Сухум, какие имел Запад на Киев. Тем не менее, тенденция есть: турки начинают активно заходить в Абхазию. — Турция попытается перехватить у России инициативу в республике и усилить свое влияние? — Они это пытаются делать достаточно давно через те же НПО, которые продвигают интересы Анкары. Кроме того, в абхазских элитах немало людей, которые настроены на разворот вектора в сторону Турции. Но непризнание Турцией суверенитета Абхазии закрывает для Анкары многие лазейки и возможности. — Можем ли мы поссориться с Турцией из-за Абхазии, учитывая наши интересы на Кавказе? — А у Абхазии, у элит в реальности есть ли выбор — с кем выгоднее и безопаснее дружить? — У них нет выбора. Кроме Москвы и ряда ее союзников, Абхазию никто не признал. Но вы же прекрасно понимаете, что какое-то экономическое или политическое присутствие там условной Венесуэлы (я уж не говорю про страны Океании) невозможно. Практически там присутствует только Россия. Поэтому, конечно же, опасаться того, что кто-то у нас перехватит инициативу, не стоит. Но нужно держать постоянно руку на пульсе. Дальнейшие события в Абхазии будут в первую очередь зависеть от политики Москвы. Абхазский политический класс настроен на то, чтобы получать от России все, но не давать ничего взамен, не идти с Москвой ни на какие компромиссы, потому что очень многие представители абхазской элиты считают, что, если запустить российский бизнес на территорию республики, он тут же все скупит, а они все потеряют. — А итоги выборов могут спровоцировать новые протесты, если судить по списку и бэкграунду кандидатов? — Вспоминая предыдущие выборы, когда Адгур Ардзинба проиграл Аслану Бжании, все прошло достаточно мирно и спокойно. Поэтому я скорее надеюсь, что так же будет и на этот раз. Но не исключаю, что оппозиция попытается более радикально выразить свое недовольство результатами. Теоретически, к этому тоже нужно готовиться и продумывать варианты действий. — После всего, что произошло в Абхазии прошлой осенью, в свете пока неясного исхода выборов, как вы считаете, ситуация — политическая, экономическая, в сфере безопасности — располагает к тому, чтобы ехать туда на отдых? — Знаете, я сам периодически туда езжу, но в горы, не на море, поэтому не вижу здесь проблем — в горы уехал, и все. А что касается пляжного отдыха, конечно, инциденты периодически бывают. Но не думаю, что это повод отказываться от отдыха в Абхазии. Если ехать в отель, по путевке, безопасность обеспечена. Если «дикарем», снимать дом или комнату — это другой вопрос. Повторюсь, если к началу пляжного сезона политическая ситуация будет стабильной, я не вижу никаких поводов, чтобы отказываться от отдыха в Абхазии.