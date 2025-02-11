РЕН ТВ: москвичи отравились пирожками с ртутью

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Пирожки оказались с ртутью
Пирожки оказались с ртутью Фото:

Два человека доставлены в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью. По информации РЕН ТВ, они съели пирожки, в которых оказался ядовитый металл.

«Пострадавших доставили в больницу с симптомами отравления с улицы Азовской», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Шарики ртути находились в начинке пирожков, которые ели пострадавшие. Подробности ЧП устанавливаются.

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Два человека доставлены в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью. По информации РЕН ТВ, они съели пирожки, в которых оказался ядовитый металл. «Пострадавших доставили в больницу с симптомами отравления с улицы Азовской», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Шарики ртути находились в начинке пирожков, которые ели пострадавшие. Подробности ЧП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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