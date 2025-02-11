РЕН ТВ: москвичи отравились пирожками с ртутью

Пирожки оказались с ртутью
Два человека доставлены в НИИ Склифосовского в Москве с отравлением ртутью. По информации РЕН ТВ, они съели пирожки, в которых оказался ядовитый металл.
«Пострадавших доставили в больницу с симптомами отравления с улицы Азовской», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Шарики ртути находились в начинке пирожков, которые ели пострадавшие. Подробности ЧП устанавливаются.
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