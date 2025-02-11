В ЕС заявили о готовности к войне с США

Евродепутат Левандовский: ЕС готов к торговой войне с США

12 февраля 2025 в 03:28 Размер текста - 17 +

ЕС готов к торговому противостоянию с США, но не обостряет его Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз готов к торговой войне с США, но не стремится к ней. При этом ЕС исследует все варианты решения возможных конфликтов, предпочитая диалог. Об этом заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский. «Мы готовы к этой войне. Знаем, что [президент США Дональд] Трамп не выиграл предыдущих таможенных войн и живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов», — процитировало Левандовского РИА Новости. Он также подчеркнул, что трансатлантические связи крайне важны для обеих сторон, особенно перед лицом реальных глобальных угроз. Левандовский описал подход президента США Дональда Трампа к международным отношениям как «купеческий». Евродепутат подчеркнул, что хотя ЕС готов к серьезным вызовам, предпочтение отдается дипломатическим и мирным путям разрешения потенциальных разногласий. Как сообщало URA.RU ранее, начав торговую войну, США продемонстрировали себя как ненадежного партнера, способного неожиданно превратиться в мстительного противника даже для своих ближайших союзников. При этом пошлины, которые вводит или грозит ввести администрация Трампа, приводят к повышению цен на жилье. Это также ведет к падению акций американских автомобильных компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз готов к торговой войне с США, но не стремится к ней. При этом ЕС исследует все варианты решения возможных конфликтов, предпочитая диалог. Об этом заявил евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар Януш Левандовский. «Мы готовы к этой войне. Знаем, что [президент США Дональд] Трамп не выиграл предыдущих таможенных войн и живет ностальгией рубежа веков, когда США жили за счет таможенных тарифов», — процитировало Левандовского РИА Новости. Он также подчеркнул, что трансатлантические связи крайне важны для обеих сторон, особенно перед лицом реальных глобальных угроз. Левандовский описал подход президента США Дональда Трампа к международным отношениям как «купеческий». Евродепутат подчеркнул, что хотя ЕС готов к серьезным вызовам, предпочтение отдается дипломатическим и мирным путям разрешения потенциальных разногласий. Как сообщало URA.RU ранее, начав торговую войну, США продемонстрировали себя как ненадежного партнера, способного неожиданно превратиться в мстительного противника даже для своих ближайших союзников. При этом пошлины, которые вводит или грозит ввести администрация Трампа, приводят к повышению цен на жилье. Это также ведет к падению акций американских автомобильных компаний.