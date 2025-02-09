Трампа уличили в лицемерной дружбе со странами-партнерами

Президент США Дональд Трамп использует торговлю как инструмент для разрешения разногласий. Об этом сообщил The Atlantic. Начав торговую войну, США продемонстрировали себя как ненадежного партнера, способного неожиданно превратиться в мстительного противника даже для своих ближайших союзников.
«И снова [Трамп] использовал торговлю как оружие для разрешения неторговых разногласий», — говорится в публикации. По его мнению, США стали ненадежным партнером после того, как начали торговую войну, угрожая основным союзникам, таким как Канада и Мексика.
Отмечается, что пошлины, которые вводит или грозит ввести администрация Трампа, приводят к повышению цен на жилье. Это также ведет к падению акций автомобильных компаний в США.
В качестве ответных мер на пошлины со стороны США предпринимает и Китай. Там продолжают вводить денежный сбор на американский экспорт. Таким образом удалось значительно снизить импорт товаров из США.
По мнению автора материала, смысла заключать торговые соглашения с Соединенными Штатами нет. Ведь Трамп продолжает отказываться от ранее заключенных соглашений. Из-за непредсказуемости американского лидера стать фикцией может и перенос производства в дружественные страны.
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