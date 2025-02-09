Трампа уличили в лицемерной дружбе со странами-партнерами

The Atlantic: Трамп использует торговлю как оружие для разрешения разногласий
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Трамп развязал торговую войну
Трамп развязал торговую войну Фото:

Президент США Дональд Трамп использует торговлю как инструмент для разрешения разногласий. Об этом сообщил The Atlantic. Начав торговую войну, США продемонстрировали себя как ненадежного партнера, способного неожиданно превратиться в мстительного противника даже для своих ближайших союзников.

«И снова [Трамп] использовал торговлю как оружие для разрешения неторговых разногласий», — говорится в публикации. По его мнению, США стали ненадежным партнером после того, как начали торговую войну, угрожая основным союзникам, таким как Канада и Мексика.

Отмечается, что пошлины, которые вводит или грозит ввести администрация Трампа, приводят к повышению цен на жилье. Это также ведет к падению акций автомобильных компаний в США. 

В качестве ответных мер на пошлины со стороны США предпринимает и Китай. Там продолжают вводить денежный сбор на американский экспорт. Таким образом удалось значительно снизить импорт товаров из США. 

По мнению автора материала, смысла заключать торговые соглашения с Соединенными Штатами нет. Ведь Трамп продолжает отказываться от ранее заключенных соглашений. Из-за непредсказуемости американского лидера стать фикцией может и перенос производства в дружественные страны.

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Президент США Дональд Трамп использует торговлю как инструмент для разрешения разногласий. Об этом сообщил The Atlantic. Начав торговую войну, США продемонстрировали себя как ненадежного партнера, способного неожиданно превратиться в мстительного противника даже для своих ближайших союзников. «И снова [Трамп] использовал торговлю как оружие для разрешения неторговых разногласий», — говорится в публикации. По его мнению, США стали ненадежным партнером после того, как начали торговую войну, угрожая основным союзникам, таким как Канада и Мексика. Отмечается, что пошлины, которые вводит или грозит ввести администрация Трампа, приводят к повышению цен на жилье. Это также ведет к падению акций автомобильных компаний в США.  В качестве ответных мер на пошлины со стороны США предпринимает и Китай. Там продолжают вводить денежный сбор на американский экспорт. Таким образом удалось значительно снизить импорт товаров из США.  По мнению автора материала, смысла заключать торговые соглашения с Соединенными Штатами нет. Ведь Трамп продолжает отказываться от ранее заключенных соглашений. Из-за непредсказуемости американского лидера стать фикцией может и перенос производства в дружественные страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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