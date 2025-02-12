На Сахалине спасательные службы МЧС России сообщили об операции по спасению 300 рыбаков. Между селом Мальки и устьем реки Долинка образовалась трещина шириной в 10 метров. Предварительно, люди оказались на льдине, которая начала дрейфовать в Охотском море.
«В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков», — передает МЧС в telegram-канале. К месту происшествия направлены шесть спасателей и четыре единицы специализированной техники. Также из Южно-Сахалинска готовится к вылету вертолет Ми-8.
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