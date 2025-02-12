Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалина. Видео

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Спасатели МЧС выехали спасать рыбаков в Охотском море
Спасатели МЧС выехали спасать рыбаков в Охотском море Фото:

На Сахалине спасательные службы МЧС России сообщили об операции по спасению 300 рыбаков. Между селом Мальки и устьем реки Долинка образовалась трещина шириной в 10 метров. Предварительно, люди оказались на льдине, которая начала дрейфовать в Охотском море. 

«В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков», — передает МЧС в telegram-канале. К месту происшествия направлены шесть спасателей и четыре единицы специализированной техники. Также из Южно-Сахалинска готовится к вылету вертолет Ми-8. 

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На Сахалине спасательные службы МЧС России сообщили об операции по спасению 300 рыбаков. Между селом Мальки и устьем реки Долинка образовалась трещина шириной в 10 метров. Предварительно, люди оказались на льдине, которая начала дрейфовать в Охотском море.  «В Сахалинской области сотрудники МЧС России спасают 300 рыбаков», — передает МЧС в telegram-канале. К месту происшествия направлены шесть спасателей и четыре единицы специализированной техники. Также из Южно-Сахалинска готовится к вылету вертолет Ми-8. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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