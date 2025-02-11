«Вину не признаю»: скандального авторитета доставили в суд Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге авторитет Марсель Гасанов попал под суд

12 февраля 2025 в 12:24 Размер текста - 17 +

Гасанову вменяют воровскую статью Фото: Илья Московец В Ленинский райсуд Екатеринбурга привезли криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Марсель Гасанов внешне сохранял спокойствие. В ответ на вопрос корреспондента URA.RU — признает ли он вину по статье, которую ему вменяют — мужчина ответил: «Нет, не признаю». О задержании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. В доме Марселя провели обыски, а затем его доставили в отдел полиции. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала», который, по неподтвержденной информации, называет себя вором в законе (в действительности этого статуса не имея). В прошлом он уже был судим. В 2024-м Марсель не раз попадал в скандалы, избив бывшего силовика и работницу элитного интим-салона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинский райсуд Екатеринбурга привезли криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Марсель Гасанов внешне сохранял спокойствие. В ответ на вопрос корреспондента URA.RU — признает ли он вину по статье, которую ему вменяют — мужчина ответил: «Нет, не признаю». О задержании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. В доме Марселя провели обыски, а затем его доставили в отдел полиции. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала», который, по неподтвержденной информации, называет себя вором в законе (в действительности этого статуса не имея). В прошлом он уже был судим. В 2024-м Марсель не раз попадал в скандалы, избив бывшего силовика и работницу элитного интим-салона.