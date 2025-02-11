11 февраля 2025

«Вину не признаю»: скандального авторитета доставили в суд Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге авторитет Марсель Гасанов попал под суд
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гасанову вменяют воровскую статью
Гасанову вменяют воровскую статью Фото:

В Ленинский райсуд Екатеринбурга привезли криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Марсель Гасанов внешне сохранял спокойствие. В ответ на вопрос корреспондента URA.RU — признает ли он вину по статье, которую ему вменяют — мужчина ответил: «Нет, не признаю».

О задержании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. В доме Марселя провели обыски, а затем его доставили в отдел полиции. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала», который, по неподтвержденной информации, называет себя вором в законе (в действительности этого статуса не имея). В прошлом он уже был судим. В 2024-м Марсель не раз попадал в скандалы, избив бывшего силовика и работницу элитного интим-салона.

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В Ленинский райсуд Екатеринбурга привезли криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Марсель Гасанов внешне сохранял спокойствие. В ответ на вопрос корреспондента URA.RU — признает ли он вину по статье, которую ему вменяют — мужчина ответил: «Нет, не признаю». О задержании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. В доме Марселя провели обыски, а затем его доставили в отдел полиции. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала», который, по неподтвержденной информации, называет себя вором в законе (в действительности этого статуса не имея). В прошлом он уже был судим. В 2024-м Марсель не раз попадал в скандалы, избив бывшего силовика и работницу элитного интим-салона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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