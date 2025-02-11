В Ленинский райсуд Екатеринбурга привезли криминального авторитета Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
Марсель Гасанов внешне сохранял спокойствие. В ответ на вопрос корреспондента URA.RU — признает ли он вину по статье, которую ему вменяют — мужчина ответил: «Нет, не признаю».
О задержании Гасанова стало известно вечером 11 февраля. В доме Марселя провели обыски, а затем его доставили в отдел полиции. Гасанов — известный в криминальных кругах «решала», который, по неподтвержденной информации, называет себя вором в законе (в действительности этого статуса не имея). В прошлом он уже был судим. В 2024-м Марсель не раз попадал в скандалы, избив бывшего силовика и работницу элитного интим-салона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!