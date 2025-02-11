«Все перевернули»: подробности обысков у скандального авторитета из Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержан криминальный авторитет Гасанов
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Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Гасанова скрутили и увезли в отдел полиции (архивное фото) Фото:

Обыски у екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова проводят сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП). По предварительным данным, «решалу» увезли в полицию, сказал источник URA.RU.

«К нему домой зашли силовики и представились сотрудниками ОБОП. Скрутили Гасанова, стали проводить обыски. Все перевернули у него. После этого его увезли в отдел полиции», — сообщил инсайдер агентства.

По словам второго собеседника, в следственных действиях также участвовали оперативники ФСБ (в ведомстве эти сведения не подтвердили, но и не опровергли). Гасанова, по предварительным данным, могут обвинять в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). «Он ходил и говорил всем, что он вор в законе. Но это не так. Он не прошел нужные для этого процедуры», — вспоминает третий источник, близкий к «погонам». Комментариев от свердловских силовых структур нет.

Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особую известность Марсель получил четыре года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского.

В 2024-м Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика и работницы элитного интим-салона. Все, что известно о нем, — можно почитать в этом материале.

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Обыски у екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова проводят сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП). По предварительным данным, «решалу» увезли в полицию, сказал источник URA.RU. «К нему домой зашли силовики и представились сотрудниками ОБОП. Скрутили Гасанова, стали проводить обыски. Все перевернули у него. После этого его увезли в отдел полиции», — сообщил инсайдер агентства. По словам второго собеседника, в следственных действиях также участвовали оперативники ФСБ (в ведомстве эти сведения не подтвердили, но и не опровергли). Гасанова, по предварительным данным, могут обвинять в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). «Он ходил и говорил всем, что он вор в законе. Но это не так. Он не прошел нужные для этого процедуры», — вспоминает третий источник, близкий к «погонам». Комментариев от свердловских силовых структур нет. Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особую известность Марсель получил четыре года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. В 2024-м Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика и работницы элитного интим-салона. Все, что известно о нем, — можно почитать в этом материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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