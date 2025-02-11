«Все перевернули»: подробности обысков у скандального авторитета из Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержан криминальный авторитет Гасанов

11 февраля 2025 в 19:04 Размер текста - 17 +

Гасанова скрутили и увезли в отдел полиции (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Обыски у екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова проводят сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП). По предварительным данным, «решалу» увезли в полицию, сказал источник URA.RU. «К нему домой зашли силовики и представились сотрудниками ОБОП. Скрутили Гасанова, стали проводить обыски. Все перевернули у него. После этого его увезли в отдел полиции», — сообщил инсайдер агентства. По словам второго собеседника, в следственных действиях также участвовали оперативники ФСБ (в ведомстве эти сведения не подтвердили, но и не опровергли). Гасанова, по предварительным данным, могут обвинять в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). «Он ходил и говорил всем, что он вор в законе. Но это не так. Он не прошел нужные для этого процедуры», — вспоминает третий источник, близкий к «погонам». Комментариев от свердловских силовых структур нет. Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особую известность Марсель получил четыре года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. В 2024-м Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика и работницы элитного интим-салона. Все, что известно о нем, — можно почитать в этом материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски у екатеринбургского криминального авторитета Марселя Гасанова проводят сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП). По предварительным данным, «решалу» увезли в полицию, сказал источник URA.RU. «К нему домой зашли силовики и представились сотрудниками ОБОП. Скрутили Гасанова, стали проводить обыски. Все перевернули у него. После этого его увезли в отдел полиции», — сообщил инсайдер агентства. По словам второго собеседника, в следственных действиях также участвовали оперативники ФСБ (в ведомстве эти сведения не подтвердили, но и не опровергли). Гасанова, по предварительным данным, могут обвинять в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). «Он ходил и говорил всем, что он вор в законе. Но это не так. Он не прошел нужные для этого процедуры», — вспоминает третий источник, близкий к «погонам». Комментариев от свердловских силовых структур нет. Гасанова называют связным вора в законе Ахмеда Домбаева (Ахмед Шалинский), которого короновали во время отбывания десятилетнего срока в колонии за мошенничество. Особую известность Марсель получил четыре года назад — после массового задержания криминальных авторитетов, членов боевых групп местных ОПГ и представителей Шалинского. В 2024-м Гасанов регулярно попадал в скандалы. Его обвиняли в избиении силовика и работницы элитного интим-салона. Все, что известно о нем, — можно почитать в этом материале.