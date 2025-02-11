Жители Тюменской области придумают символ Масленицы

Масленица в Ялуторовске — один из самых главных праздников
В Ялуторовске (Тюменская область) объявили конкурс на лучший символ масленичной недели. Об этом заявили представители городского культурного центра.
«Маслена-краса, зоренька-узоренька или веснянка — что увидим в этом году? Создавайте оригинальные, эстетичные, самобытные символы масленичной недели», — говорится в сообщении в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск».
Создать праздничный символ могут как самостоятельные авторы, так и коллективы. Победителя выберут прямо на Масленице, которая в этом году состоится 2 марта.
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