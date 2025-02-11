11 февраля 2025

Жители Тюменской области придумают символ Масленицы

В Ялуторовске объявили конкурс на создание символа Масленицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Ялуторовске — один из самых главных праздников
Масленица в Ялуторовске — один из самых главных праздников Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) объявили конкурс на лучший символ масленичной недели. Об этом заявили представители городского культурного центра.

«Маслена-краса, зоренька-узоренька или веснянка — что увидим в этом году? Создавайте оригинальные, эстетичные, самобытные символы масленичной недели», — говорится в сообщении в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск».

Создать праздничный символ могут как самостоятельные авторы, так и коллективы. Победителя выберут прямо на Масленице, которая в этом году состоится 2 марта.

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В Ялуторовске (Тюменская область) объявили конкурс на лучший символ масленичной недели. Об этом заявили представители городского культурного центра. «Маслена-краса, зоренька-узоренька или веснянка — что увидим в этом году? Создавайте оригинальные, эстетичные, самобытные символы масленичной недели», — говорится в сообщении в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» «Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск». Создать праздничный символ могут как самостоятельные авторы, так и коллективы. Победителя выберут прямо на Масленице, которая в этом году состоится 2 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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