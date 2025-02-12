РЖД выделил 46 млрд рублей на ВСМ Москва — Петербург

Совет директоров РЖД утвердил новую инвестиционную программу компании на 2025 год. По словам генерального директора Олега Белозерова, в интервью телеканалу «Россия-24», общий объем финансирования составит 890,9 млрд рублей. На строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург из общего бюджета выделено 46 млрд рублей.
«При этом 46 млрд рублей из общего объема средств в РЖД выделят на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург», — сообщает «Коммерсант». Эти средства будут направлены на ряд критически важных проектов, включая обновление инфраструктуры и строительство новых объектов.
Основная часть инвестиций, а именно 298,5 млрд рублей, будет выделена на капитальный ремонт и модернизацию железнодорожных путей. Планируется отремонтировать около 4,5 тыс. километров путей. Также предусмотрена замена и модернизация устройств автоматики, электроснабжения и связи, что значительно повысит безопасность и эффективность железнодорожных перевозок.
Важной частью инвестиционной программы РЖД на 2025 год является строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. На этот проект из общего бюджета выделено 46 млрд рублей. Полная стоимость проекта оценивается в 2,349 трлн рублей. Для его финансирования, помимо прямых инвестиций от РЖД, планируется выпуск облигаций на сумму 122 млрд рублей.
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