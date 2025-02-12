Жена водителя мэра Березовского судится с депутатами, избравшими ее главой

Юлия Маслакова судится с гордумой Березовского, чтобы не быть мэром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание по выборам главы города Березовский. Березовский, маслакова юлия
Юлия Маслакова становиться мэром не хочет Фото:
новость из сюжета
Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024

Юлия Маслакова — чиновница администрации Березовского, жена водителя мэра Евгения Писцова — победившая Писцова на выборах нового главы, подала в суд на гордуму, чтобы не занимать высокий пост. Об этом сообщил адвокат Андрей Еланцев, также участвовавший в конкурсе по выборам мэра.

«Юлия Маслакова, избранная главой Березовского, подала в суд на думу. Это первый в России случай, когда одержавший победу кандидат оспаривает свое же избрание. В СМИ же называют Маслакову „техническим кандидатом“, который был нужен Евгению Писцову для создания иллюзии выбора. Налицо злоупотребление правами в интересах действующего мэра», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Депутаты избрали Маслакову мэром 30 января, хотя она за пару часов до голосования пыталась взять самоотвод в пользу Писцова. До 14 февраля она должна принять присягу. «Но этого не сделает. Будет назначен новый конкурс», — рассказывал URA.RU источник. Все по теме скандальных выборов — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Юлия Маслакова — чиновница администрации Березовского, жена водителя мэра Евгения Писцова — победившая Писцова на выборах нового главы, подала в суд на гордуму, чтобы не занимать высокий пост. Об этом сообщил адвокат Андрей Еланцев, также участвовавший в конкурсе по выборам мэра. «Юлия Маслакова, избранная главой Березовского, подала в суд на думу. Это первый в России случай, когда одержавший победу кандидат оспаривает свое же избрание. В СМИ же называют Маслакову „техническим кандидатом“, который был нужен Евгению Писцову для создания иллюзии выбора. Налицо злоупотребление правами в интересах действующего мэра», — написал он на своей странице «ВКонтакте». Депутаты избрали Маслакову мэром 30 января, хотя она за пару часов до голосования пыталась взять самоотвод в пользу Писцова. До 14 февраля она должна принять присягу. «Но этого не сделает. Будет назначен новый конкурс», — рассказывал URA.RU источник. Все по теме скандальных выборов — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...