Жена водителя мэра Березовского судится с депутатами, избравшими ее главой

Юлия Маслакова — чиновница администрации Березовского, жена водителя мэра Евгения Писцова — победившая Писцова на выборах нового главы, подала в суд на гордуму, чтобы не занимать высокий пост. Об этом сообщил адвокат Андрей Еланцев, также участвовавший в конкурсе по выборам мэра.
«Юлия Маслакова, избранная главой Березовского, подала в суд на думу. Это первый в России случай, когда одержавший победу кандидат оспаривает свое же избрание. В СМИ же называют Маслакову „техническим кандидатом“, который был нужен Евгению Писцову для создания иллюзии выбора. Налицо злоупотребление правами в интересах действующего мэра», — написал он на своей странице «ВКонтакте».
Депутаты избрали Маслакову мэром 30 января, хотя она за пару часов до голосования пыталась взять самоотвод в пользу Писцова. До 14 февраля она должна принять присягу. «Но этого не сделает. Будет назначен новый конкурс», — рассказывал URA.RU источник. Все по теме скандальных выборов — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!