В Греции выбрали нового президента

В Греции избрали нового президента. Им стал Костас Тасулас, ранее занимавший пост председателя парламента. Об этом сообщает газета Proto Thema.
«Президент Республики Константинос Тасулас — избран 160 голосами. Становится девятым президентом Греческой Республики. Его инаугурация состоится 13 марта», — сказано в публикации.
Таким образом, Константинос Тасулас становится 9-м президентом Греции. Срок полномочий его предшественницы -Катерины Сакелларопулу истекает 13 марта после инаугурации новоизбранного лидера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.