В Греции выбрали нового президента

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Инаугурация нового президента Греции назначена на 13 марта
Инаугурация нового президента Греции назначена на 13 марта Фото:

В Греции избрали нового президента. Им стал Костас Тасулас, ранее занимавший пост председателя парламента. Об этом сообщает газета Proto Thema. 

«Президент Республики Константинос Тасулас — избран 160 голосами. Становится девятым президентом Греческой Республики. Его инаугурация состоится 13 марта», — сказано в публикации. 

Таким образом, Константинос Тасулас становится 9-м президентом Греции. Срок полномочий его предшественницы -Катерины Сакелларопулу истекает 13 марта после инаугурации новоизбранного лидера. 

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В Греции избрали нового президента. Им стал Костас Тасулас, ранее занимавший пост председателя парламента. Об этом сообщает газета Proto Thema.  «Президент Республики Константинос Тасулас — избран 160 голосами. Становится девятым президентом Греческой Республики. Его инаугурация состоится 13 марта», — сказано в публикации.  Таким образом, Константинос Тасулас становится 9-м президентом Греции. Срок полномочий его предшественницы -Катерины Сакелларопулу истекает 13 марта после инаугурации новоизбранного лидера. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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