Звезда сериала «Солдаты» снялся в тюменском фильме

Съемочный процесс занял меньше трех месяцев
Александр Лымарев, исполнивший главную роль в сериале «Солдаты», снялся в тюменском короткометражном фильме. Об этом сообщает кинокомпания «Пушка» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
«Семейная драма, которая приняла участие в 16 кинофестивалях по всей России и завоевала семь наград появилась в сети! В главных ролях: Александр Лымарев („Солдаты“), Евгений Овсянников, Наталья Никулина и др.», — сообщается в релизе.
Съемки фильма начались в марте 2024 года, а первый показ состоялся уже в июне. Средства на проект собирались при помощи краудфандинга.
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