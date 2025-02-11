11 февраля 2025

Звезда сериала «Солдаты» снялся в тюменском фильме

Актер Александр Лымарев сыграл главную роль в тюменском фильме
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемочный процесс занял меньше трех месяцев
Съемочный процесс занял меньше трех месяцев Фото:

Александр Лымарев, исполнивший главную роль в сериале «Солдаты», снялся в тюменском короткометражном фильме. Об этом сообщает кинокомпания «Пушка» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Семейная драма, которая приняла участие в 16 кинофестивалях по всей России и завоевала семь наград появилась в сети! В главных ролях: Александр Лымарев („Солдаты“), Евгений Овсянников, Наталья Никулина и др.», — сообщается в релизе.

Съемки фильма начались в марте 2024 года, а первый показ состоялся уже в июне. Средства на проект собирались при помощи краудфандинга.

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Александр Лымарев, исполнивший главную роль в сериале «Солдаты», снялся в тюменском короткометражном фильме. Об этом сообщает кинокомпания «Пушка» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте». «Семейная драма, которая приняла участие в 16 кинофестивалях по всей России и завоевала семь наград появилась в сети! В главных ролях: Александр Лымарев („Солдаты“), Евгений Овсянников, Наталья Никулина и др.», — сообщается в релизе. Съемки фильма начались в марте 2024 года, а первый показ состоялся уже в июне. Средства на проект собирались при помощи краудфандинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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