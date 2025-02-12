В Златоусте (Челябинская область) фирма бывшего казначея ОПГ Александра Морозова Валерия Ульданова «Маркет» вырубит сквер, чтобы построить очередной магазин. Жители возмущены тем, что в районе много торговых точек, но власти согласовали вырубку насаждений ради еще одной.
«Во время сегодняшней встречи в администрации ни один из чиновников не занял позицию жителей. Предварительно назначенное собрание с жителями 21 февраля умышленно [затянуто], так как у застройщика уже будет на руках договор аренды. Количество магазинов на территории района давно превысило необходимый минимум. Застройщик, всем известный предприниматель, рассказывающий сказки про благоустройство, не может должным образом организовать порядок и уборку наледи возле [другого] объекта торговли», — пожаловались горожане в соцсетях.
На встрече в мэрии власти апеллировали к тому, что в настоящее время сквер замусорен. Однако жители напомнили им: территория находится в ведении муниципалитета, который и должен следить за чистотой. На совещании в администрации присутствовали представители застройщика, компании «Маркет».
«Состоялся взаимный диалог, который позволил обсудить многие волнующие моменты. Предварительный эскизный проект, представленный арендатором земельного участка, включает не только будущий объект строительства, но и благоустройство прилегающей территории. Как заверил представитель застройщика, уже имеющийся тротуар будет сохранен в полном объеме и вымощен плиткой, а лестничный марш, ведущий от тротуара к дому, будет заменен», — сообщила мэрия на своих интернет-ресурсах.
В администрации подчеркнули: по заверениям застройщика сплошной вырубки зеленых насаждений не будет, а мнение жителей на всех этапах строительства учтут. Диалог с жителями дома № 11 по улице Румянцева продолжится на всех этапах работ: от утверждения проекта до момента сдачи объекта в эксплуатацию и завершения благоустройства. Взамен стройки жителям предложили привести в порядок еще один сквер неподалеку.
Компания «Маркет» зарегистрирована в Златоусте. Согласно данным СБИС, владелицей является Наталья Галыгина. По сведениям URA.RU, бизнесвумен работает бухгалтером у Ульданова. Сам он является известным в городе предпринимателем, сдающим в аренду торговые площади. Имеет несколько торговых комплексов в разных районах Златоуста, включая район железнодорожного вокзала, где запланировано возведение очередного магазина.
В 90-х годах Ульданов сотрудничал с известным криминальным авторитетом Морозовым, отсидевшим в тюрьме 19 лет. Осужден Морозов был за бандитизм, вымогательства и заказные убийства. Впоследствии их пути разошлись. Бывшие компаньоны даже судились.
При подготовке материала URA.RU пыталось дозвониться до «Маркета» по указанным в публичном доступе телефонам, однако они не работают. Также недоступен для разговора оказался и Ульданов.
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