В Пермском крае площадкой для съемок новой российской комедии «Иван Семенов. Полный каяк!» стал Краснокамский ремонтно-механический завод. Снялись в ленте и его рабочие, рассказали на предприятии.
«Первый раз в жизни вживую услышал слова „Камера! Мотор!“ и „Стоп! Снято!“. Было очень интересно и весело. Еще узнал, как много повторений дублей бывает, даже если все хорошо получилось с первого раза», — поделился впечатлениями слесарь Алексей Никулин.
«Иван Семенов. Полный каяк!» — это третья часть комедии о приключениях школьника. Главными продюсерами картины стали Антон Богданов и Евгений Немоляев, режиссером — Кирилл Седухин. Главную роль играет Роман Погорелов. Съемки идут в разных локациях Прикамья. Например, сцены учебных будней снимали в школе «Энергополис». Премьера запланирована на 2025 год.
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