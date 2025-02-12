Комедию про Ивана Семенова снимают на заводе в Краснокамске. Фото

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В Пермском крае снимают комедию «Иван Семенов. Полный каяк!»
В Пермском крае снимают комедию «Иван Семенов. Полный каяк!» Фото:

В Пермском крае площадкой для съемок новой российской комедии «Иван Семенов. Полный каяк!» стал Краснокамский ремонтно-механический завод. Снялись в ленте и его рабочие, рассказали на предприятии.

«Первый раз в жизни вживую услышал слова „Камера! Мотор!“ и „Стоп! Снято!“. Было очень интересно и весело. Еще узнал, как много повторений дублей бывает, даже если все хорошо получилось с первого раза», — поделился впечатлениями слесарь Алексей Никулин.

«Иван Семенов. Полный каяк!» — это третья часть комедии о приключениях школьника. Главными продюсерами картины стали Антон Богданов и Евгений Немоляев, режиссером — Кирилл Седухин. Главную роль играет Роман Погорелов. Съемки идут в разных локациях Прикамья. Например, сцены учебных будней снимали в школе «Энергополис». Премьера запланирована на 2025 год.

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В Пермском крае площадкой для съемок новой российской комедии «Иван Семенов. Полный каяк!» стал Краснокамский ремонтно-механический завод. Снялись в ленте и его рабочие, рассказали на предприятии. «Первый раз в жизни вживую услышал слова „Камера! Мотор!“ и „Стоп! Снято!“. Было очень интересно и весело. Еще узнал, как много повторений дублей бывает, даже если все хорошо получилось с первого раза», — поделился впечатлениями слесарь Алексей Никулин. «Иван Семенов. Полный каяк!» — это третья часть комедии о приключениях школьника. Главными продюсерами картины стали Антон Богданов и Евгений Немоляев, режиссером — Кирилл Седухин. Главную роль играет Роман Погорелов. Съемки идут в разных локациях Прикамья. Например, сцены учебных будней снимали в школе «Энергополис». Премьера запланирована на 2025 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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