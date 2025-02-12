Госдума позволит школьникам сдавать меньше экзаменов

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Девятиклассники будут сдавать только два экзамена
Девятиклассники будут сдавать только два экзамена Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому учащиеся после девятого класса будут сдавать только два обязательных экзамена вместо прежних четырех. Это решение направлено на снижение нагрузки на школьников и оптимизацию процесса оценки знаний.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект о двух обязательных экзаменах после девятого класса вместо четырех», — пишет ТАСС. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин указал на возможность расширения списка регионов, в которых в рамках эксперимента будут проведены только два экзамена.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому учащиеся после девятого класса будут сдавать только два обязательных экзамена вместо прежних четырех. Это решение направлено на снижение нагрузки на школьников и оптимизацию процесса оценки знаний. «Госдума приняла в первом чтении законопроект о двух обязательных экзаменах после девятого класса вместо четырех», — пишет ТАСС. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин указал на возможность расширения списка регионов, в которых в рамках эксперимента будут проведены только два экзамена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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