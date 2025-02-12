Госдума позволит школьникам сдавать меньше экзаменов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому учащиеся после девятого класса будут сдавать только два обязательных экзамена вместо прежних четырех. Это решение направлено на снижение нагрузки на школьников и оптимизацию процесса оценки знаний.
«Госдума приняла в первом чтении законопроект о двух обязательных экзаменах после девятого класса вместо четырех», — пишет ТАСС. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин указал на возможность расширения списка регионов, в которых в рамках эксперимента будут проведены только два экзамена.
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