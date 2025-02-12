Пермяки смогут летать в Египет до конца декабря

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Авиакомпания AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх и Хургаду
Авиакомпания AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх и Хургаду Фото:

Египетская авиакомпания AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до декабря 2025 года. Ранее полетная программа была рассчитана до 10 октября 2025 года.

«Полетная программа из Перми в Шарм-эль-Шейх запланирована до 23 декабря 2025 года. Время в пути составит около пяти часов. Стоимость тура на двоих по системе „Все включено“ на десять ночей начинается от 113,7 тысячи рублей», — следует из данных сервиса Tourvisor.

Авиакомпания также планирует выполнять рейсы в Хургаду до 26 декабря. Полет займет пять часов. Тур обойдется в 131,9 тысячи рублей.

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Египетская авиакомпания AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до декабря 2025 года. Ранее полетная программа была рассчитана до 10 октября 2025 года. «Полетная программа из Перми в Шарм-эль-Шейх запланирована до 23 декабря 2025 года. Время в пути составит около пяти часов. Стоимость тура на двоих по системе „Все включено“ на десять ночей начинается от 113,7 тысячи рублей», — следует из данных сервиса Tourvisor. Авиакомпания также планирует выполнять рейсы в Хургаду до 26 декабря. Полет займет пять часов. Тур обойдется в 131,9 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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