Пермяки смогут летать в Египет до конца декабря

Авиакомпания AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх и Хургаду
Египетская авиакомпания AlMasria будет летать из Перми в Шарм-эль-Шейх до декабря 2025 года. Ранее полетная программа была рассчитана до 10 октября 2025 года.
«Полетная программа из Перми в Шарм-эль-Шейх запланирована до 23 декабря 2025 года. Время в пути составит около пяти часов. Стоимость тура на двоих по системе „Все включено“ на десять ночей начинается от 113,7 тысячи рублей», — следует из данных сервиса Tourvisor.
Авиакомпания также планирует выполнять рейсы в Хургаду до 26 декабря. Полет займет пять часов. Тур обойдется в 131,9 тысячи рублей.
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