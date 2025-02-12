«Вы, батюшка, не с западной Украины»: патриарх Кирилл высмеял священника за непатриотичность

Патриарх Кирилл отчитал священника за слова о приоритете веры над патриотизмом
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Патриарх Кирилл высмеял священника за слова о патриотизме
Патриарх Кирилл высмеял священника за слова о патриотизме Фото:

Патриарх Кирилл отреагировал на высказывание священника Алексея Шляпина о том, что церковь должна заниматься ведением людей в Царство Небесное, а не патриотизмом.  Разговор патриарха и священника произошел во время епархиального собрания Московской митрополии. Первый с иронией спросил у второго, не с Западной ли он Украины, после предложил подумать над своими словами. 

«Я не согласен с такой патриотической тенденцией в церковных отношениях. Долг священника — вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься», — заявил Шляпин во время собрания, его слова приводит telegram-канал Baza. Патриарх Кирилл в ответ на слова священника с иронией предположил, что Шляпин может быть с Западной Украины: «Вот это здорово, да? Первый раз такое слышу! Вы, батюшка, не из Западной Украины, случайно? Идите, сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули».

После выступления патриарха собравшиеся начали одобрительно смеяться и аплодировать. Диалог между ними состоялся в рамках епархиального собрания Московской митрополии, которое проходило 11 февраля.

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Патриарх Кирилл отреагировал на высказывание священника Алексея Шляпина о том, что церковь должна заниматься ведением людей в Царство Небесное, а не патриотизмом.  Разговор патриарха и священника произошел во время епархиального собрания Московской митрополии. Первый с иронией спросил у второго, не с Западной ли он Украины, после предложил подумать над своими словами.  «Я не согласен с такой патриотической тенденцией в церковных отношениях. Долг священника — вести людей в Царство Небесное, а не патриотизмом заниматься», — заявил Шляпин во время собрания, его слова приводит telegram-канал Baza. Патриарх Кирилл в ответ на слова священника с иронией предположил, что Шляпин может быть с Западной Украины: «Вот это здорово, да? Первый раз такое слышу! Вы, батюшка, не из Западной Украины, случайно? Идите, сядьте и серьезно подумайте обо всем том, что вы сейчас тут ляпнули». После выступления патриарха собравшиеся начали одобрительно смеяться и аплодировать. Диалог между ними состоялся в рамках епархиального собрания Московской митрополии, которое проходило 11 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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