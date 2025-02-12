Роспотребнадзор закрыл московский ресторан из-за отравления

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Помещения ресторана «The Бык» были опечатаны
Помещения ресторана «The Бык» были опечатаны Фото:

По результатам проверки Роспотребнадзора в ресторане «The Бык» в Москве выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Из-за обнаружения кишечной палочки в продуктах и других нарушений деятельность заведения была временно приостановлена на 60 суток, сообщили в столичном управлении ведомства.

«Управления Роспотребнадзора ... в ресторане „The Бык“, ... проведен внеплановый выборочный контроль в отношении предприятия общественного питания... В ходе проведения ... контроля выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов...» — написали на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Поводом для проведения внеплановой проверки послужила жалоба гражданина на отравление. В ходе контроля были обнаружены массовые серьезные нарушения. В частности, в ресторане не соблюдались условия хранения пищевых продуктов. Также в ходе проверки было выявлено неудовлетворительное санитарное состояние холодильного оборудования и отсутствие необходимой маркировки у пищевой продукции.

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По результатам проверки Роспотребнадзора в ресторане «The Бык» в Москве выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Из-за обнаружения кишечной палочки в продуктах и других нарушений деятельность заведения была временно приостановлена на 60 суток, сообщили в столичном управлении ведомства. «Управления Роспотребнадзора ... в ресторане „The Бык“, ... проведен внеплановый выборочный контроль в отношении предприятия общественного питания... В ходе проведения ... контроля выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов...» — написали на сайте московского управления Роспотребнадзора. Поводом для проведения внеплановой проверки послужила жалоба гражданина на отравление. В ходе контроля были обнаружены массовые серьезные нарушения. В частности, в ресторане не соблюдались условия хранения пищевых продуктов. Также в ходе проверки было выявлено неудовлетворительное санитарное состояние холодильного оборудования и отсутствие необходимой маркировки у пищевой продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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