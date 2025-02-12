Роспотребнадзор закрыл московский ресторан из-за отравления

По результатам проверки Роспотребнадзора в ресторане «The Бык» в Москве выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Из-за обнаружения кишечной палочки в продуктах и других нарушений деятельность заведения была временно приостановлена на 60 суток, сообщили в столичном управлении ведомства.
«Управления Роспотребнадзора ... в ресторане „The Бык“, ... проведен внеплановый выборочный контроль в отношении предприятия общественного питания... В ходе проведения ... контроля выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов...» — написали на сайте московского управления Роспотребнадзора.
Поводом для проведения внеплановой проверки послужила жалоба гражданина на отравление. В ходе контроля были обнаружены массовые серьезные нарушения. В частности, в ресторане не соблюдались условия хранения пищевых продуктов. Также в ходе проверки было выявлено неудовлетворительное санитарное состояние холодильного оборудования и отсутствие необходимой маркировки у пищевой продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.