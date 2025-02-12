В Петербурге и Ленобласти происходит естественная убыль населения

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Одной из основных причин снижения рождаемости является уменьшение численности населения репродуктивного возраста
Одной из основных причин снижения рождаемости является уменьшение численности населения репродуктивного возраста Фото:

Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Александр Кукушкин отметил на пресс-конференции, что в регионе происходит естественная убыль населения. Смертность значительно превышает рождаемость, особенно в Ленинградской области.

«В Ленобласти ситуации острее за счёт низкой рождаемости: 5,8 родившихся на тысячу человек населения. В Петербурге — 8,5 на тысячу населения», — передает 78.ru слова руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Александра Кукушкина. 

Одной из основных причин снижения рождаемости является уменьшение численности населения репродуктивного возраста. В частности, количество женщин в возрасте 16-29 лет в Санкт-Петербурге с 2016 года сократилось на 18%. Кроме того, женщины стали рожать более поздно. В 2023 году средний возраст матерей в Петербурге достиг 29 лет, что выше среднего по России.

По словам Кукушкина, рост смертности в регионе также связан с демографическими изменениями, в частности с вступлением в старший возраст более многочисленного поколения. Сравнивая с 2016 годом, смертность в Санкт-Петербурге увеличилась на 22%, а в Ленинградской области — на 30%. Эта тенденция, по мнению специалиста, будет продолжаться из-за внутридемографических факторов.

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Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Александр Кукушкин отметил на пресс-конференции, что в регионе происходит естественная убыль населения. Смертность значительно превышает рождаемость, особенно в Ленинградской области. «В Ленобласти ситуации острее за счёт низкой рождаемости: 5,8 родившихся на тысячу человек населения. В Петербурге — 8,5 на тысячу населения», — передает 78.ru слова руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Александра Кукушкина.  Одной из основных причин снижения рождаемости является уменьшение численности населения репродуктивного возраста. В частности, количество женщин в возрасте 16-29 лет в Санкт-Петербурге с 2016 года сократилось на 18%. Кроме того, женщины стали рожать более поздно. В 2023 году средний возраст матерей в Петербурге достиг 29 лет, что выше среднего по России. По словам Кукушкина, рост смертности в регионе также связан с демографическими изменениями, в частности с вступлением в старший возраст более многочисленного поколения. Сравнивая с 2016 годом, смертность в Санкт-Петербурге увеличилась на 22%, а в Ленинградской области — на 30%. Эта тенденция, по мнению специалиста, будет продолжаться из-за внутридемографических факторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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