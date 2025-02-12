Почему падает доллар и укрепляется рубль — курс американской валюты впервые опустился уровня октября 2024 года

Курс доллара упал до 94 рублей 12 февраля 2025 года. Это первое снижение ниже порога в 97 рублей с ноября 2024 года.
Доллар продолжает падать
Курс доллара упал до отметки в 94,2 рубля и продолжает падать. Об этом свидетельствуют данные с сайта по мониторингу фондовых рынков Investing.com.
Курс доллара будет снижаться, а курс рубля, соответственно, укрепляться до конца февраля или даже марта. Об этом сообщили финансовые аналитики, их слова передают в Sibnet.
Причина укрепления рубля
Основную роль в укреплении рубля сыграла обычная сезонность начала года. Первый квартал любого года традиционно благоприятен для российской валюты из-за сезонности платежного баланса РФ, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, его слова приводит «Российская газета».
На фоне экспорта в зимний сезон и благодаря высоким ценам на нефть и газ в Россию поступает много валюты. При этом для начала года характерны низкие траты на импорт и выплаты по внешнему долгу, также валюта не утекает из страны благодаря снижению объема заграничных туристических поездок. Также падение курса рубля связано с изменением баланса экспортно-импортных операций с валютой.
"Здесь, скорее всего, причина заключается в соотношении экспорта и импорта. То есть, скорее всего, увеличился приток валюты в Россию или, наоборот, замедлился отток валюты из России. То есть здесь проблема заключается в том, что экспортно-импортные операции сейчас закрыты практически", — рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с News.ru. По его словам, ситуация на рынке нестабильна, и в такое время неизбежны краткосрочные колебания курса американской валюты.
В конце февраля рубль должен сохранить позиции, следует из прогнозов аналитиков. Он может продолжить умеренно укрепляться и весь первый квартал. Однако весной доллар вернется к курсу 100-102 рубля. Это будет связано с тем, что притока валюты на внутренний рынок может не хватить для реализации отложенного спроса на импорт, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
Ждать ли стоимость доллара в 50 рублей
В долгосрочной перспективе россиянам не стоит ожидать дальнейшего падения доллара. Напротив, стоит ожидать ослабления рубля, заявил экономист Кульбака. Ключевым фактором для этого является российская инфляция. Скорее всего, валюта России будет ослабевать по отношению к валюте Запада из-за того, что уровень инфляции в РФ выше, чем в Европе и США. При этом колебания предложения валюты и спроса на нее и, соответственно, колебания валютного курса, связаны с экономикой экспорта и импорта РФ.
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