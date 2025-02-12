Трамп заявил, что переговоры по Украине начнутся немедленно: кто войдет в команду США

Трамп: переговоры с Россией по Украине начнутся немедленно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп заявил, что уведомит Зеленского о разговоре с Путиным
Трамп заявил, что уведомит Зеленского о разговоре с Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Переговоры РФ и США по Украине начнутся немедленно. В переговорную команду по украинскому конфликту войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпредставителя Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры», — сообщил написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он выразил уверенность в том, что переговоры с Россией будут успешными.

«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Виткоффа возглавить переговоры», — добавил он. Также Трамп отметил, что начнет с того, что позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сообщит ему о проведенном телефонном разговоре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Переговоры РФ и США по Украине начнутся немедленно. В переговорную команду по украинскому конфликту войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпредставителя Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. «Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры», — сообщил написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он выразил уверенность в том, что переговоры с Россией будут успешными. «Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Виткоффа возглавить переговоры», — добавил он. Также Трамп отметил, что начнет с того, что позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сообщит ему о проведенном телефонном разговоре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...