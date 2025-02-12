Трамп заявил, что переговоры по Украине начнутся немедленно: кто войдет в команду США

Переговоры РФ и США по Украине начнутся немедленно. В переговорную команду по украинскому конфликту войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолц и спецпредставителя Штатов по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры», — сообщил написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он выразил уверенность в том, что переговоры с Россией будут успешными.
«Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолца и посла и специального представителя Стива Виткоффа возглавить переговоры», — добавил он. Также Трамп отметил, что начнет с того, что позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и сообщит ему о проведенном телефонном разговоре.
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