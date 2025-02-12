На улицы Екатеринбурга выйдут новые троллейбусы от «Синары»

Группа «Синара» завершила поставку для Екатеринбурга 50 новых троллейбусов, 30 из них уже курсируют по маршрутам №26, 31, 33 и 36. Остальные еще проходят испытания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Современные троллейбусы вмещают до 90 человек и могут проехать более 20 километров без подключения к сети. В салонах есть USB-слоты для зарядки, климат-контроль,видеонаблюдение, откидная аппарель для маломобильных пассажиров и аппараты продажи билетов», — говорится на сайте администрации.
Отмечается, что за последнее время троллейбусный парк в городе обновили на 50%. Контракт с «Синарой» на 1,6 миллиарда рублей заключили осенью 2024-го.
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