На улицы Екатеринбурга выйдут новые троллейбусы от «Синары»

В Екатеринбург поставили 50 новых троллейбусов
© Служба новостей «URA.RU»
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30 из них уже курсируют по маршрутам
30 из них уже курсируют по маршрутам Фото:

Группа «Синара» завершила поставку для Екатеринбурга 50 новых троллейбусов, 30 из них уже курсируют по маршрутам №26, 31, 33 и 36. Остальные еще проходят испытания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Современные троллейбусы вмещают до 90 человек и могут проехать более 20 километров без подключения к сети. В салонах есть USB-слоты для зарядки, климат-контроль,видеонаблюдение, откидная аппарель для маломобильных пассажиров и аппараты продажи билетов», — говорится на сайте администрации.

Отмечается, что за последнее время троллейбусный парк в городе обновили на 50%. Контракт с «Синарой» на 1,6 миллиарда рублей заключили осенью 2024-го.

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Группа «Синара» завершила поставку для Екатеринбурга 50 новых троллейбусов, 30 из них уже курсируют по маршрутам №26, 31, 33 и 36. Остальные еще проходят испытания. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Современные троллейбусы вмещают до 90 человек и могут проехать более 20 километров без подключения к сети. В салонах есть USB-слоты для зарядки, климат-контроль,видеонаблюдение, откидная аппарель для маломобильных пассажиров и аппараты продажи билетов», — говорится на сайте администрации. Отмечается, что за последнее время троллейбусный парк в городе обновили на 50%. Контракт с «Синарой» на 1,6 миллиарда рублей заключили осенью 2024-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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