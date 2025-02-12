Уральцы скупили десятки миллионов роз перед праздниками

В 2024 году на Урал были привезены 4,5 тысяч тонн живых цветов на сумму более трех миллиардов рублей. Всего было поставлено 50 миллионов штук роз, 14 миллионов хризантем и другие цветы. Об этом говорится на сайте Уральского таможенного управления.
«В прошлом году появились новые импортеры живых цветов. Так, мы впервые оформили партии роз, хризантем, гвоздик, лилий и гладиолусов из Китая. Пока это не очень большие партии, но, как говорится, лиха беда начало. Думаю, что в ближайшее время этот объем увеличится, поскольку логистически КНР для нас удобнее», — отметил начальник УТУ Алексей Фролов.
В ведомстве отметили, что цветы на Урал доставляют автомобилями, партии прибывают 2-3 раза в неделю. Очередной всплеск поставок ожидается в феврале перед Днем всех влюбленных и 8 Март, в тройке лидеров стран — поставщиков по прежнему Эквадор и Нидерланды.
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