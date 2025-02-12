12 февраля 2025

Уральцы скупили десятки миллионов роз перед праздниками

В 2024 году на Урал были привезены 4,5 тысяч тонн живых цветов
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенники рассказали, какие цветы популярны на Урале
Таможенники рассказали, какие цветы популярны на Урале Фото:

В 2024 году на Урал были привезены 4,5 тысяч тонн живых цветов на сумму более трех миллиардов рублей. Всего было поставлено 50 миллионов штук роз, 14 миллионов хризантем и другие цветы. Об этом говорится на сайте Уральского таможенного управления.

«В прошлом году появились новые импортеры живых цветов. Так, мы впервые оформили партии роз, хризантем, гвоздик, лилий и гладиолусов из Китая. Пока это не очень большие партии, но, как говорится, лиха беда начало. Думаю, что в ближайшее время этот объем увеличится, поскольку логистически КНР для нас удобнее», — отметил начальник УТУ Алексей Фролов.

В ведомстве отметили, что цветы на Урал доставляют автомобилями, партии прибывают 2-3 раза в неделю. Очередной всплеск поставок ожидается в феврале перед Днем всех влюбленных и 8 Март, в тройке лидеров стран — поставщиков по прежнему Эквадор и Нидерланды.

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В 2024 году на Урал были привезены 4,5 тысяч тонн живых цветов на сумму более трех миллиардов рублей. Всего было поставлено 50 миллионов штук роз, 14 миллионов хризантем и другие цветы. Об этом говорится на сайте Уральского таможенного управления. «В прошлом году появились новые импортеры живых цветов. Так, мы впервые оформили партии роз, хризантем, гвоздик, лилий и гладиолусов из Китая. Пока это не очень большие партии, но, как говорится, лиха беда начало. Думаю, что в ближайшее время этот объем увеличится, поскольку логистически КНР для нас удобнее», — отметил начальник УТУ Алексей Фролов. В ведомстве отметили, что цветы на Урал доставляют автомобилями, партии прибывают 2-3 раза в неделю. Очередной всплеск поставок ожидается в феврале перед Днем всех влюбленных и 8 Март, в тройке лидеров стран — поставщиков по прежнему Эквадор и Нидерланды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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