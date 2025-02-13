Европейские чиновники назвали предательством разговор Путина и Трампа

The Business Times: Трамп предал Европу, не предупредив о разговоре с Путиным
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Разговор Трампа и Путина взбудоражил европейских чиновников
Разговор Трампа и Путина взбудоражил европейских чиновников Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Европейские чиновники назвали телефонный разговор между лидером США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным предательством. Их возмутило отсутствие каких-либо предупреждений, что диалог состоится. Об этом сообщило издание The Business Times.

«Европейские чиновники не получили предварительного предупреждения о телефонном разговоре Трампа с Путиным. Некоторые назвали это продажностью», — сообщило британское издание. Там выразили опасения, что США могут уступить ключевые позиции России без весомых контрмер.

В материале утверждается, что действия Трампа вызвали шквал критики и внутри США. Так республиканец и член палаты представителей конгресса США от штата Небраска Дон Бэкон выразил свое возмущение по поводу прошедшего диалога, предупредив в социальных сетях о «последствиях вознаграждения захватчика».

Разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Он шел полтора часа.

Глава США указал, что в ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с Украиной, Ближним Востоком и другими актуальными темами. Также он отметил, что уже отдал указание начать немедленные переговоры по прекращению конфликта в Украине. После этого Трамп выступил с речью. Все ее главные тезисы — в материале URA.RU

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Европейские чиновники назвали телефонный разговор между лидером США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным предательством. Их возмутило отсутствие каких-либо предупреждений, что диалог состоится. Об этом сообщило издание The Business Times. «Европейские чиновники не получили предварительного предупреждения о телефонном разговоре Трампа с Путиным. Некоторые назвали это продажностью», — сообщило британское издание. Там выразили опасения, что США могут уступить ключевые позиции России без весомых контрмер. В материале утверждается, что действия Трампа вызвали шквал критики и внутри США. Так республиканец и член палаты представителей конгресса США от штата Небраска Дон Бэкон выразил свое возмущение по поводу прошедшего диалога, предупредив в социальных сетях о «последствиях вознаграждения захватчика». Разговор Путина и Трампа состоялся 12 февраля. Он шел полтора часа. Глава США указал, что в ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с Украиной, Ближним Востоком и другими актуальными темами. Также он отметил, что уже отдал указание начать немедленные переговоры по прекращению конфликта в Украине. После этого Трамп выступил с речью. Все ее главные тезисы — в материале URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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