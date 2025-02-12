Трамп ждет Путина в США и переговоры без Зеленского: что рассказал глава Белого дома

Президент США Дональд Трамп после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным выступил в Белом доме перед журналистами. Он ответил на ряд волнующих вопросов о завершении конфликта на Украине. Американский президент ждет встречи с Путиным в США и Саудовской Аравии, а также допускает исключение из переговоров украинского лидера Владимира Зеленского.
Украина вряд ли вернет территории
Трамп выразил мнение, что восстановление границ Украины к состоянию 2014 года кажется маловероятным. Однако он выразил уверенность в возможности достижения перемирия в ближайшее время.
«Думаю, Пит (министр обороны США — прим. URA.RU) сегодня сказал, что это маловероятно, да? Вероятно, так и есть. Они [Россия] заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли солдат», — сказал Трамп в беседе с журналистами.
Трамп предложил заморозку конфликта
Трамп предложил Путину заморозить конфликт на Украине. Глава Белого дома отметил, что российский лидер не заинтересован во временном прекращении огня, а хочет стабильного мира.
«Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам.
Трамп ждет визита Путина в США
Трамп ожидает встречи с российским лидером в США и планирует сам посетить Россию. Первая встреча пока что ожидается в Саудовской Аравии.
«Планирую общаться с российским лидером по телефону. За первой встречей в Саудовской Аравии, может последовать другая, в США», — заявил Трамп.
Трамп допустил, что переговоры будут без Зеленского
Трамп не исключил возможности проведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине без участия украинского президента. Трамп сказал журналистам, что не видит угрозу в исключении Зеленского из переговорного процесса.
Украину в НАТО не пустят
Президент США поддержал идею не пускать Украину в НАТО. Трамп считает эту идею непрактичной.
«Меня это устраивает», — заявил Трамп, комментируя вопрос о членстве Украины в НАТО. Он также добавил, что видит эту перспективу как непрактичную и маловероятную.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.