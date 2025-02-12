12 февраля 2025

Трамп ждет Путина в США и переговоры без Зеленского: что рассказал глава Белого дома

Трамп ждет визита Путина в США и своего — в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп предложил Путину прекратить огонь на Украине
Трамп предложил Путину прекратить огонь на Украине Фото:
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным выступил в Белом доме перед журналистами. Он ответил на ряд волнующих вопросов о завершении конфликта на Украине. Американский президент ждет встречи с Путиным в США и Саудовской Аравии, а также допускает исключение из переговоров украинского лидера Владимира Зеленского.

Украина вряд ли вернет территории

Трамп выразил мнение, что восстановление границ Украины к состоянию 2014 года кажется маловероятным. Однако он выразил уверенность в возможности достижения перемирия в ближайшее время.

«Думаю, Пит (министр обороны США — прим. URA.RU) сегодня сказал, что это маловероятно, да? Вероятно, так и есть. Они [Россия] заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли солдат», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

Трамп предложил заморозку конфликта

Трамп предложил Путину заморозить конфликт на Украине. Глава Белого дома отметил, что российский лидер не заинтересован во временном прекращении огня, а хочет стабильного мира.

«Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам.

Трамп ждет визита Путина в США

Трамп ожидает встречи с российским лидером в США и планирует сам посетить Россию. Первая встреча пока что ожидается в Саудовской Аравии.

«Планирую общаться с российским лидером по телефону. За первой встречей в Саудовской Аравии, может последовать другая, в США», — заявил Трамп.

Трамп допустил, что переговоры будут без Зеленского

Трамп не исключил возможности проведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине без участия украинского президента. Трамп сказал журналистам, что не видит угрозу в исключении Зеленского из переговорного процесса.

Украину в НАТО не пустят

Президент США поддержал идею не пускать Украину в НАТО. Трамп считает эту идею непрактичной.

«Меня это устраивает», — заявил Трамп, комментируя вопрос о членстве Украины в НАТО. Он также добавил, что видит эту перспективу как непрактичную и маловероятную.

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Президент США Дональд Трамп после переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным выступил в Белом доме перед журналистами. Он ответил на ряд волнующих вопросов о завершении конфликта на Украине. Американский президент ждет встречи с Путиным в США и Саудовской Аравии, а также допускает исключение из переговоров украинского лидера Владимира Зеленского. Украина вряд ли вернет территории Трамп выразил мнение, что восстановление границ Украины к состоянию 2014 года кажется маловероятным. Однако он выразил уверенность в возможности достижения перемирия в ближайшее время. «Думаю, Пит (министр обороны США — прим. URA.RU) сегодня сказал, что это маловероятно, да? Вероятно, так и есть. Они [Россия] заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли солдат», — сказал Трамп в беседе с журналистами. Трамп предложил заморозку конфликта Трамп предложил Путину заморозить конфликт на Украине. Глава Белого дома отметил, что российский лидер не заинтересован во временном прекращении огня, а хочет стабильного мира. «Путин не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжилось через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп журналистам. Трамп ждет визита Путина в США Трамп ожидает встречи с российским лидером в США и планирует сам посетить Россию. Первая встреча пока что ожидается в Саудовской Аравии. «Планирую общаться с российским лидером по телефону. За первой встречей в Саудовской Аравии, может последовать другая, в США», — заявил Трамп. Трамп допустил, что переговоры будут без Зеленского Трамп не исключил возможности проведения переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине без участия украинского президента. Трамп сказал журналистам, что не видит угрозу в исключении Зеленского из переговорного процесса. Украину в НАТО не пустят Президент США поддержал идею не пускать Украину в НАТО. Трамп считает эту идею непрактичной. «Меня это устраивает», — заявил Трамп, комментируя вопрос о членстве Украины в НАТО. Он также добавил, что видит эту перспективу как непрактичную и маловероятную.
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