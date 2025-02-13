Невролог рассказала, как справиться с распространенной проблемой после COVID

Чтобы вернуть вкус и обоняние, необходимо вылечить основное заболевание, а затем ежедневно проводить обонятельные тренировки. Об этом URA.RU заявила врач-невролог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
«К основным методам восстановления обоняния и вкуса относятся: лечение основного заболевания, а также обонятельные тренировки — методика, при которой пациент по показаниям регулярно вдыхает сильные ароматы», — поделилась Лапилова. По ее словам, это способствует «переобучению» обонятельных рецепторов и ускорению процесса восстановления.
В некоторых случаях у человека могут развиваться расстройства восприятия запахов и вкусов, такие как дисгевзия (извращение вкуса) и паросмия (неправильное восприятие запахов). Часто они вызваны вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. Вирус SARS-CoV-2 способен поражать обонятельные рецепторы, что может привести к временной или длительной потере обоняния или его искажению, в результате чего привычные продукты могут казаться на вкус как «химия», добавила врач.
Лапилова отметила, что для восстановления работы обонятельных и вкусовых рецепторов также могут применяться различные методы, включая коррекцию питания для восполнения дефицита питательных веществ и препараты, улучшающие функционирование нервной системы. В случаях, когда нарушения вызваны анатомическими дефектами, такими как искривление носовой перегородки, может потребоваться хирургическое вмешательство.
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