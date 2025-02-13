В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: в разговоре Путина и Трампа не обсуждались сирийские базы и санкции
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Путин с Трампом не обсуждали в беседе 12 февраля санкции и российские базы в Сирии, заявил Песков
Путин с Трампом не обсуждали в беседе 12 февраля санкции и российские базы в Сирии, заявил Песков Фото:
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Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

В телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не поднимались вопросы о судьбе российских баз в Сирии и санкциях против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, ничего нового, что мы могли бы сообщить пока нет», — уточнил Песков, отвечая на вопрос о обсуждении судьбы российских баз в Сирии. По его словам, вопросы санкций также не обсуждались: «Нет, вчера эта тема не поднималась, вы знаете наше отношение к санкциям. Мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила». Его слова приводит корреспондент URA.RU. 

В дополнение Песков отметил, что предстоящие контакты на высшем уровне пока не предусматривают конкретных договоренностей о прекращении огня на территории Украины. По словам Пескова, Кремлю требуется чуть больше времени на подготовку и организацию переговорного процесса.

Участие Китая в переговорах пока также переопределено. «Я, естественно, добавлю, что Китай это наш партнер. Это страна, с которой нас связывают очень тесные многоплановые отношения. Мы, конечно, намерены всячески их развивать дальше», — подытожил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Трамп заявил, что 12 февраля провел длинный телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера, диалог шел вокруг Украины, Ближнего Востока и других тем.

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В телефонном разговоре между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не поднимались вопросы о судьбе российских баз в Сирии и санкциях против России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, ничего нового, что мы могли бы сообщить пока нет», — уточнил Песков, отвечая на вопрос о обсуждении судьбы российских баз в Сирии. По его словам, вопросы санкций также не обсуждались: «Нет, вчера эта тема не поднималась, вы знаете наше отношение к санкциям. Мы считаем их незаконными, нарушающими все торговые правила». Его слова приводит корреспондент URA.RU.  В дополнение Песков отметил, что предстоящие контакты на высшем уровне пока не предусматривают конкретных договоренностей о прекращении огня на территории Украины. По словам Пескова, Кремлю требуется чуть больше времени на подготовку и организацию переговорного процесса. Участие Китая в переговорах пока также переопределено. «Я, естественно, добавлю, что Китай это наш партнер. Это страна, с которой нас связывают очень тесные многоплановые отношения. Мы, конечно, намерены всячески их развивать дальше», — подытожил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее Трамп заявил, что 12 февраля провел длинный телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера, диалог шел вокруг Украины, Ближнего Востока и других тем.
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