12 февраля 2025

Тюменская вокалистка выступит на федеральном канале

Вокалистка тюменской музыкальной группы «ТАБО» попала на шоу «Голос»
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна часто выступает на тюменских музыкальных фестивалях
Анна часто выступает на тюменских музыкальных фестивалях Фото:

Жительница поселка Боровский (Тюменская область) Анна Перевозкина примет участие в шоу «Голос» на федеральном телеканале. Об этом певица сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Включайте телевизор и смотрите мое выступление на слепых прослушиваниях в шоу „Голос“. Вы не представляете, как сильно я сама жду этого эфира», — написала Перевозкина.

Анна Перевозкина — тюменская вокалистка, состояла в музыкальном коллективе «ТАБО» и других ансамблях этнической музыки. Девушка недавно начала сольную карьеру.

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Жительница поселка Боровский (Тюменская область) Анна Перевозкина примет участие в шоу «Голос» на федеральном телеканале. Об этом певица сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». «Включайте телевизор и смотрите мое выступление на слепых прослушиваниях в шоу „Голос“. Вы не представляете, как сильно я сама жду этого эфира», — написала Перевозкина. Анна Перевозкина — тюменская вокалистка, состояла в музыкальном коллективе «ТАБО» и других ансамблях этнической музыки. Девушка недавно начала сольную карьеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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