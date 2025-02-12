Тюменская вокалистка выступит на федеральном канале

Анна часто выступает на тюменских музыкальных фестивалях
Жительница поселка Боровский (Тюменская область) Анна Перевозкина примет участие в шоу «Голос» на федеральном телеканале. Об этом певица сообщила в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
«Включайте телевизор и смотрите мое выступление на слепых прослушиваниях в шоу „Голос“. Вы не представляете, как сильно я сама жду этого эфира», — написала Перевозкина.
Анна Перевозкина — тюменская вокалистка, состояла в музыкальном коллективе «ТАБО» и других ансамблях этнической музыки. Девушка недавно начала сольную карьеру.
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