Новый аппарат МРТ появился в больнице Лабытнанги (ЯНАО). О его поставке губернатор Ямала Дмитрий Артюхов договорился с врачами во время прошлогодней прямой линии.
«Ввод МРТ избавит горожан от необходимости ездить на обследование в Салехард, в период распутицы это всегда становилось проблемой», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале. Благодаря новому аппарату получится освободить окна для записи в окружной столице.
Для аппарата МРТ был построен отдельный модуль. Прием пациентов начнется через месяц, когда медики пройдут необходимое обучение и аппарат получит необходимую лицензию.
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