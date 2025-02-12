12 февраля 2025

В ямальской больнице появился аппарат МРТ, обещанный губернатором Артюховым. Фото

В больницу Лабытнанги установили новый аппарат МРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппарат МРТ заработает через месяц (архивное фото)
Аппарат МРТ заработает через месяц (архивное фото) Фото:

Новый аппарат МРТ появился в больнице Лабытнанги (ЯНАО). О его поставке губернатор Ямала Дмитрий Артюхов договорился с врачами во время прошлогодней прямой линии.

«Ввод МРТ избавит горожан от необходимости ездить на обследование в Салехард, в период распутицы это всегда становилось проблемой», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале. Благодаря новому аппарату получится освободить окна для записи в окружной столице.

Для аппарата МРТ был построен отдельный модуль. Прием пациентов начнется через месяц, когда медики пройдут необходимое обучение и аппарат получит необходимую лицензию.

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Новый аппарат МРТ появился в больнице Лабытнанги (ЯНАО). О его поставке губернатор Ямала Дмитрий Артюхов договорился с врачами во время прошлогодней прямой линии. «Ввод МРТ избавит горожан от необходимости ездить на обследование в Салехард, в период распутицы это всегда становилось проблемой», — рассказал Артюхов в своем telegram-канале. Благодаря новому аппарату получится освободить окна для записи в окружной столице. Для аппарата МРТ был построен отдельный модуль. Прием пациентов начнется через месяц, когда медики пройдут необходимое обучение и аппарат получит необходимую лицензию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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