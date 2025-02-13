В центре Тюмени перенесли сроки реконструкции исторического особняка

В Тюмени перенесли сроки окончания реставрационных работ в особняке, расположенном на улице Республики. Об этом стало известно журналистам. Ранее стройку планировали завершить к концу 2024 года.
«Реставрационные работы в здании исторического наследия „Дом и магазин Н. Л. Панкратьева“, расположенного на улице Республики, планируется завершить к концу 2025 года. Стоимость реновации составила около 50 млн руб., однако окончательно оценить затраты можно будет лишь по завершении работ», — передают журналисты «РБК Тюмень» со ссылкой на пресс-службу компании «Колесник», проводящей работы.
Там также рассказала о планах на использование особняка. В двухэтажном здании планируют разместить кафе или ресторан, а также отдать помещения под аренду офисов, салонов красоты или магазинов.
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