Алаудинов назвал Трампа врагом России и человечества

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал президента США Дональда Трампа врагом России и всего человечества. По его словам, американский лидер не заинтересован в благополучии России и стремится лишь к обогащению Америки.
«Он не только враг России, он враг человечества», — заявил Алаудинов во время встречи со студентами МГУ. Его слова приводит telegram-канал «Осторожно, новости». Командир также подчеркнул, что Трамп, как бизнесмен и экономист, не хочет ничего хорошего для России. В его интересах лежит стремление сделать Америку «богатой».
Алаудинов также отметил, что президент США не может одновременно справляться с конфликтом на Украине, событиями на Ближнем Востоке и противостоянием с Китаем. Он добавил, что Трамп пытается охватить слишком много направлений, что не под силу ни одному государству. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в настоящее время Трампу не выгодно вкладывать деньги в Украину и отметил, что он не в состоянии обеспечить ее победу в конфликте с Россией.
Помимо прочего, Алаудинов также процитировал слова президента РФ Владимира Путина в разговоре с Трампом о том, что «нужно убрать первопричину» военного конфликта. Он заявил, что если не будут выполнены условия, о которых шла речь изначально, то Россия будет идти до победного конца.
Телефонный разговор между Трампом и Путиным прошел 12 февраля. В ходе него лидеры двух сверхдержав обсудили украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику и искусственный интеллект. Американский лидер заявил, что готовится к личной встрече со своим российским коллегой. Однако когда и где она пройдет пока неизвестно.
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