Алаудинов назвал Трампа врагом России и человечества

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Алаудинов раскритиковал Трампа за желание обогатить США на российско-украинском конфликте
Алаудинов раскритиковал Трампа за желание обогатить США на российско-украинском конфликте Фото:

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал президента США Дональда Трампа врагом России и всего человечества. По его словам, американский лидер не заинтересован в благополучии России и стремится лишь к обогащению Америки.

«Он не только враг России, он враг человечества», — заявил Алаудинов во время встречи со студентами МГУ. Его слова приводит telegram-канал «Осторожно, новости». Командир также подчеркнул, что Трамп, как бизнесмен и экономист, не хочет ничего хорошего для России. В его интересах лежит стремление сделать Америку «богатой».

Алаудинов также отметил, что президент США не может одновременно справляться с конфликтом на Украине, событиями на Ближнем Востоке и противостоянием с Китаем. Он добавил, что Трамп пытается охватить слишком много направлений, что не под силу ни одному государству. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в настоящее время Трампу не выгодно вкладывать деньги в Украину и отметил, что он не в состоянии обеспечить ее победу в конфликте с Россией.

Помимо прочего, Алаудинов также процитировал слова президента РФ Владимира Путина в разговоре с Трампом о том, что «нужно убрать первопричину» военного конфликта. Он заявил, что если не будут выполнены условия, о которых шла речь изначально, то Россия будет идти до победного конца.

Телефонный разговор между Трампом и Путиным прошел 12 февраля. В ходе него лидеры двух сверхдержав обсудили украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику и искусственный интеллект. Американский лидер заявил, что готовится к личной встрече со своим российским коллегой. Однако когда и где она пройдет пока неизвестно.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал президента США Дональда Трампа врагом России и всего человечества. По его словам, американский лидер не заинтересован в благополучии России и стремится лишь к обогащению Америки. «Он не только враг России, он враг человечества», — заявил Алаудинов во время встречи со студентами МГУ. Его слова приводит telegram-канал «Осторожно, новости». Командир также подчеркнул, что Трамп, как бизнесмен и экономист, не хочет ничего хорошего для России. В его интересах лежит стремление сделать Америку «богатой». Алаудинов также отметил, что президент США не может одновременно справляться с конфликтом на Украине, событиями на Ближнем Востоке и противостоянием с Китаем. Он добавил, что Трамп пытается охватить слишком много направлений, что не под силу ни одному государству. Командир «Ахмата» также подчеркнул, что в настоящее время Трампу не выгодно вкладывать деньги в Украину и отметил, что он не в состоянии обеспечить ее победу в конфликте с Россией. Помимо прочего, Алаудинов также процитировал слова президента РФ Владимира Путина в разговоре с Трампом о том, что «нужно убрать первопричину» военного конфликта. Он заявил, что если не будут выполнены условия, о которых шла речь изначально, то Россия будет идти до победного конца. Телефонный разговор между Трампом и Путиным прошел 12 февраля. В ходе него лидеры двух сверхдержав обсудили украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке, энергетику и искусственный интеллект. Американский лидер заявил, что готовится к личной встрече со своим российским коллегой. Однако когда и где она пройдет пока неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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