В подмосковном городе Климовск 35-летний свердловчанин вооружился палкой, ворвался в церковь священномученика Сергия Подольского и избил служительниц. Информация об этом появилась в Telegram.
«Нападение 35-летнего уроженца Свердловской области Олега Т. на служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске», — передает telegram-канал Mash. Что заставило мужчину совершить нападение, не уточняется.
Судя по кадрам, неадекват угрожал одной из работниц церкви, после чего сорвал с нее платок. Затем он устроил дебош и напал с палкой на другую женщину.
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