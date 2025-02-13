Вооруженный свердловчанин ворвался в церковь и напал на служительниц. Видео

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Освящение храма Александра Невского. Алапаевск, храм, церковь, собор, православие, церковная архитектура
Мужчина устроил дебош в церкви (архивное фото) Фото:

В подмосковном городе Климовск 35-летний свердловчанин вооружился палкой, ворвался в церковь священномученика Сергия Подольского и избил служительниц. Информация об этом появилась в Telegram.

«Нападение 35-летнего уроженца Свердловской области Олега Т. на служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске», — передает telegram-канал Mash. Что заставило мужчину совершить нападение, не уточняется.

Судя по кадрам, неадекват угрожал одной из работниц церкви, после чего сорвал с нее платок. Затем он устроил дебош и напал с палкой на другую женщину.

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В подмосковном городе Климовск 35-летний свердловчанин вооружился палкой, ворвался в церковь священномученика Сергия Подольского и избил служительниц. Информация об этом появилась в Telegram. «Нападение 35-летнего уроженца Свердловской области Олега Т. на служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске», — передает telegram-канал Mash. Что заставило мужчину совершить нападение, не уточняется. Судя по кадрам, неадекват угрожал одной из работниц церкви, после чего сорвал с нее платок. Затем он устроил дебош и напал с палкой на другую женщину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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