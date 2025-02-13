Вооруженный свердловчанин ворвался в церковь и напал на служительниц. Видео

13 февраля 2025 в 21:13 Размер текста - 17 +

Мужчина устроил дебош в церкви (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В подмосковном городе Климовск 35-летний свердловчанин вооружился палкой, ворвался в церковь священномученика Сергия Подольского и избил служительниц. Информация об этом появилась в Telegram. «Нападение 35-летнего уроженца Свердловской области Олега Т. на служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске», — передает telegram-канал Mash. Что заставило мужчину совершить нападение, не уточняется. Судя по кадрам, неадекват угрожал одной из работниц церкви, после чего сорвал с нее платок. Затем он устроил дебош и напал с палкой на другую женщину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном городе Климовск 35-летний свердловчанин вооружился палкой, ворвался в церковь священномученика Сергия Подольского и избил служительниц. Информация об этом появилась в Telegram. «Нападение 35-летнего уроженца Свердловской области Олега Т. на служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске», — передает telegram-канал Mash. Что заставило мужчину совершить нападение, не уточняется. Судя по кадрам, неадекват угрожал одной из работниц церкви, после чего сорвал с нее платок. Затем он устроил дебош и напал с палкой на другую женщину.