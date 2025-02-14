Москвичка пыталась продать двухнедельного младенца за тысячу долларов

Жительница Москвы попыталась продать свою новорожденную дочь за одну тысячу долларов. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.
«Женщина 2004 года рождения за денежное вознаграждение в сумме одной тысячи долларов продала свою новорожденную дочь», — подчеркнули в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел в одной из квартир на улице 3-я Парковой. Подозреваемая задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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