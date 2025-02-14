Москвичка пыталась продать двухнедельного младенца за тысячу долларов

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Россиянка хотела продать свою дочь за одну тысячу долларов
Россиянка хотела продать свою дочь за одну тысячу долларов Фото:

Жительница Москвы попыталась продать свою новорожденную дочь за одну тысячу долларов. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«Женщина 2004 года рождения за денежное вознаграждение в сумме одной тысячи долларов продала свою новорожденную дочь», — подчеркнули в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале прокуратуры Москвы. 

Инцидент произошел в одной из квартир на улице 3-я Парковой. Подозреваемая задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Жительница Москвы попыталась продать свою новорожденную дочь за одну тысячу долларов. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры. «Женщина 2004 года рождения за денежное вознаграждение в сумме одной тысячи долларов продала свою новорожденную дочь», — подчеркнули в ведомстве. Пост опубликован в официальном telegram-канале прокуратуры Москвы.  Инцидент произошел в одной из квартир на улице 3-я Парковой. Подозреваемая задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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