Студентам в Петербурге за проукраинский лозунг грозит уголовное дело

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Были составлены административные протоколы за публичную демонстрацию символики
Были составлены административные протоколы за публичную демонстрацию символики Фото:

В Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, согласно информации, полученной от ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), двое молодых людей выкрикнули украинское приветствие в коридорах вуза. Им грозит уголовное дело.

«Представитель администрации вуза позвонил в 75-й отдел полиции накануне во втором часу дня. На место прибыл наряд патрульных. Сотрудники задержали в коридоре первого этажа учащихся 1-го и 2-го курсов. Установлено, что, проходя по коридору, они дважды выкрикнули украинское приветствие», — сообщает «Фонтанка». Отмечается, что студенты произнесли фразу из хулиганских побуждений.

В результате были составлены административные протоколы за публичную демонстрацию символики, которая может быть интерпретирована как принадлежащая к экстремистской организации. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против студентов.

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В Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, согласно информации, полученной от ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), двое молодых людей выкрикнули украинское приветствие в коридорах вуза. Им грозит уголовное дело. «Представитель администрации вуза позвонил в 75-й отдел полиции накануне во втором часу дня. На место прибыл наряд патрульных. Сотрудники задержали в коридоре первого этажа учащихся 1-го и 2-го курсов. Установлено, что, проходя по коридору, они дважды выкрикнули украинское приветствие», — сообщает «Фонтанка». Отмечается, что студенты произнесли фразу из хулиганских побуждений. В результате были составлены административные протоколы за публичную демонстрацию символики, которая может быть интерпретирована как принадлежащая к экстремистской организации. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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