Россиянке грозит колония за подарок от супруга

Россиянка, летевшая из Дубая, пыталась в качестве контрабанды перевезти через московский аэропорт Домодедово ювелирные украшения на сумму в пять миллионов рублей. Однако ее задержали, ей грозит до пяти лет колонии, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«Пассажирка из Дубая пыталась незаконно ввезти через аэропорт Домодедово золотое кольцо и часы с 323 бриллиантами. Общая стоимость незадекларированной ювелирки — пять миллионов рублей», — заявили в ФТС. Информацию передает РИА Новости.
Женщина была остановлена на таможне для проведения выборочного досмотра на зеленом коридоре. В ходе проверки с использованием рентгеновского сканирования в ее ручной клади были обнаружены ювелирные изделия — кольцо Messika и часы Cartier. По словам женщины, эти предметы являлись подарком от ее мужа, а их стоимость ей неизвестна. Федеральная таможенная служба сообщила, что в результате проведенной экспертизы было установлено: часы Cartier модели Baignoire и кольцо Messika модели My Twin Trilogy выполнены из золота 750 пробы и украшены 323 бриллиантами. За контрабанду женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.