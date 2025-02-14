Россиянке грозит колония за подарок от супруга

В Домодедово у россиянки обнаружили драгоценности на 5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянка в качестве контрабанды перевозила ювелирные украшения
Россиянка в качестве контрабанды перевозила ювелирные украшения Фото:

Россиянка, летевшая из Дубая, пыталась в качестве контрабанды перевезти через московский аэропорт Домодедово ювелирные украшения на сумму в пять миллионов рублей. Однако ее задержали, ей грозит до пяти лет колонии, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). 

«Пассажирка из Дубая пыталась незаконно ввезти через аэропорт Домодедово золотое кольцо и часы с 323 бриллиантами. Общая стоимость незадекларированной ювелирки — пять миллионов рублей», — заявили в ФТС. Информацию передает РИА Новости. 

Женщина была остановлена на таможне для проведения выборочного досмотра на зеленом коридоре. В ходе проверки с использованием рентгеновского сканирования в ее ручной клади были обнаружены ювелирные изделия — кольцо Messika и часы Cartier. По словам женщины, эти предметы являлись подарком от ее мужа, а их стоимость ей неизвестна. Федеральная таможенная служба сообщила, что в результате проведенной экспертизы было установлено: часы Cartier модели Baignoire и кольцо Messika модели My Twin Trilogy выполнены из золота 750 пробы и украшены 323 бриллиантами. За контрабанду женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей. 

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Россиянка, летевшая из Дубая, пыталась в качестве контрабанды перевезти через московский аэропорт Домодедово ювелирные украшения на сумму в пять миллионов рублей. Однако ее задержали, ей грозит до пяти лет колонии, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).  «Пассажирка из Дубая пыталась незаконно ввезти через аэропорт Домодедово золотое кольцо и часы с 323 бриллиантами. Общая стоимость незадекларированной ювелирки — пять миллионов рублей», — заявили в ФТС. Информацию передает РИА Новости.  Женщина была остановлена на таможне для проведения выборочного досмотра на зеленом коридоре. В ходе проверки с использованием рентгеновского сканирования в ее ручной клади были обнаружены ювелирные изделия — кольцо Messika и часы Cartier. По словам женщины, эти предметы являлись подарком от ее мужа, а их стоимость ей неизвестна. Федеральная таможенная служба сообщила, что в результате проведенной экспертизы было установлено: часы Cartier модели Baignoire и кольцо Messika модели My Twin Trilogy выполнены из золота 750 пробы и украшены 323 бриллиантами. За контрабанду женщине грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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