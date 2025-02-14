Власти сносят сооружения на единственной в Перми базе отдыха для инвалидов

Администрация Дзержинского района Перми сносит объекты на инклюзивной базе отдыха «Чистый бережок». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
«Распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов. Организовать демонтаж и перемещение конструкции по улице Трамвайной, 1б с 10:00 13 февраля 2025 года», — говорится в документе.
Как пояснили URA.RU в администрации Перми, объекты демонтируют по решению суда. «Разрешение на размещение беседки, шатра, спортивной площадки и горки по улице Трамвайной выдавалось АНОСПИ „Центр реабилитации инвалидов“ в 2022 году. В 2023 году обнаружили, что организация самовольно заняла соседний участок. На территории нашли несогласованные строения, легковоспламеняющиеся материалы, мусор и бытовые отходы», — сообщили в мэрии.
Объекты потребуется демонтировать, а участок привести в первоначальное состояние. Арбитражный суд поддержал решение о необходимости демонтажа объектов, решение суда вступило в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!