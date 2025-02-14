Власти сносят сооружения на единственной в Перми базе отдыха для инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые постройки на базе отдыха признали самовольными
Некоторые постройки на базе отдыха признали самовольными Фото:

Администрация Дзержинского района Перми сносит объекты на инклюзивной базе отдыха «Чистый бережок». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

«Распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов. Организовать демонтаж и перемещение конструкции по улице Трамвайной, 1б с 10:00 13 февраля 2025 года», — говорится в документе.

Как пояснили URA.RU в администрации Перми, объекты демонтируют по решению суда. «Разрешение на размещение беседки, шатра, спортивной площадки и горки по улице Трамвайной выдавалось АНОСПИ „Центр реабилитации инвалидов“ в 2022 году. В 2023 году обнаружили, что организация самовольно заняла соседний участок. На территории нашли несогласованные строения, легковоспламеняющиеся материалы, мусор и бытовые отходы», — сообщили в мэрии.

Объекты потребуется демонтировать, а участок привести в первоначальное состояние. Арбитражный суд поддержал решение о необходимости демонтажа объектов, решение суда вступило в законную силу.

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Администрация Дзержинского района Перми сносит объекты на инклюзивной базе отдыха «Чистый бережок». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии. «Распоряжение о принудительном демонтаже самовольно установленных (незаконно размещенных) движимых объектов. Организовать демонтаж и перемещение конструкции по улице Трамвайной, 1б с 10:00 13 февраля 2025 года», — говорится в документе. Как пояснили URA.RU в администрации Перми, объекты демонтируют по решению суда. «Разрешение на размещение беседки, шатра, спортивной площадки и горки по улице Трамвайной выдавалось АНОСПИ „Центр реабилитации инвалидов“ в 2022 году. В 2023 году обнаружили, что организация самовольно заняла соседний участок. На территории нашли несогласованные строения, легковоспламеняющиеся материалы, мусор и бытовые отходы», — сообщили в мэрии. Объекты потребуется демонтировать, а участок привести в первоначальное состояние. Арбитражный суд поддержал решение о необходимости демонтажа объектов, решение суда вступило в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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