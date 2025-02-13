У главы Нижневартовска осталась последняя вакансия зама: назначен вице-мэр по соцполитике

У главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко осталась последняя вакансия заместителя. С 15 февраля на пост вице-мэра назначен бывший заместитель директора департамента образования Дмитрий Котов. Информация опубликована на сайте мэрии.
«Распоряжением администрации города Нижневартовска 15 февраля 2025 года на должность заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска назначен Котов Дмитрий Анатольевич. Ранее он замещал должность заместителя директора департамента образования администрации города и исполнял обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска», — указано в публикации.
Котов пережил целую когорту собственных начальников — глав депобразования. Он оставался врио директора департамента после отставок экс-директора Эдмонда Игошина (уволен экс-главой Нижневартовска Василием Тихоновым из-за поездки за рубеж в начале пандемии), Инны Святченко (получила должность замглавы окружного департамента образования) и Светланы Князевой (ушла в отставку после скандала со школьным питанием).
Также Котову удалось сохраняться в должности, когда сменялись ответственные за по соцполитику: Надежда Волчанина, Ирина Воликовская и так и не назначенный на эту должность врио Александр Федорус. До работы в мэрии Котов работал в Федеральной таможенной службе. На момент публикации новости в администрации остается одна вакансия заместителя главы города — по безопасности. На этот пост прочат временно исполняющего обязанности Сергея Ефремова.
Ранее URA.RU писало о назначении замглавы по внутренней политике Нижневартовска. Эту должность получил выходец из Астрахани Виктор Мыльников.
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