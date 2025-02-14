Ответственный за муниципальную политику и.о. замглавы администрации губернатора Константин Лызов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщало еще в январе. По данным источников в политэлитах, он уволится в начале марта.
«Лызов ушел в отпуск, из которого уже не вернется. Его последним рабочим днем станет 6 марта», — уточнили собеседники. По их словам, чиновник решил заняться бизнесом.
В администрации губернатора Лызов курировал пермских мэров. Он был назначен на эту должность в феврале 2023 года. О том, что он уйдет в отставку сообщалось еще в январе. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, ответ ожидается.
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