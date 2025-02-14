Пермский чиновник Лызов покидает администрацию губернатора. Инсайд URA.RU подтвердился

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Константин Лызов работал в администрации губернатора с февраля 2023 года
Константин Лызов работал в администрации губернатора с февраля 2023 года Фото:

Ответственный за муниципальную политику и.о. замглавы администрации губернатора Константин Лызов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщало еще в январе. По данным источников в политэлитах, он уволится в начале марта.

«Лызов ушел в отпуск, из которого уже не вернется. Его последним рабочим днем станет 6 марта», — уточнили собеседники. По их словам, чиновник решил заняться бизнесом.

В администрации губернатора Лызов курировал пермских мэров. Он был назначен на эту должность в феврале 2023 года. О том, что он уйдет в отставку сообщалось еще в январе. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, ответ ожидается.

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Ответственный за муниципальную политику и.о. замглавы администрации губернатора Константин Лызов уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщало еще в январе. По данным источников в политэлитах, он уволится в начале марта. «Лызов ушел в отпуск, из которого уже не вернется. Его последним рабочим днем станет 6 марта», — уточнили собеседники. По их словам, чиновник решил заняться бизнесом. В администрации губернатора Лызов курировал пермских мэров. Он был назначен на эту должность в феврале 2023 года. О том, что он уйдет в отставку сообщалось еще в январе. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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