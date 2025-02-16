Аналитики назвали самые популярные квартиры в Перми

В 2025 году жители Перми чаще интересуются покупкой однокомнатных квартир. Доля запросов на такое жилье составляет 31%. Об этом URA.RU сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
«На вторичном рынке доля запросов на однокомнатные квартиры составляет 31%. За год этот показатель увеличился на 1%. На первичном рынке „однушками“ интересуются 32% покупателей. За год спрос вырос на 2%», — рассказал Алексей Попов. Уточняется, что аналитики рассчитывали данные исходя из запросов пользователей сайта.
На вторичном рынке также спросом пользуются «двушки» (30%) и «трешки» (20%). Студиями интересуется только 13%, а четырех и более комнатными квартирами — 6%.
На рынке новостроек ситуация похожая. Алексей Попов отметил, что распределение спроса и предложения по типам комнатности достаточно сбалансировано. Девелоперы стараются выводить на рынок квартиры, соответствующие реальным потребностям покупателей.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Перми чаще продают двухкомнатные квартиры. Аналитики связывают это с особенностями структуры застройки.
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