Жители Перми массово распродают двухкомнатные квартиры

На вторичном рынке недвижимости Перми в 2025 году больше всего объявлений о продаже двухкомнатных квартир. Их доля в структуре предложения составляет 38%, рассказал URA.RU руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
«Распределение предложения по типам комнатности на вторичном рынке отражает сложившуюся структуру застройки. Поэтому показатели достаточно стабильны на протяжении многих лет. В январе и феврале 2025 года большую долю предложения занимают двухкомнатные квартиры — 38%. За четыре года этот показатель увеличился только на 2%», — отметил Алексей Попов.
По его словам, на вторичном рынке также увеличивается доля продающихся студий. Но с 2021 года прирост составил всего 1%. Предложение одно-, трехкомнатных и более квартир постепенно сокращается или остается без изменения.
На первичном рынке застройщики также чаще предлагают двухкомнатные квартиры. На них приходится 37% предложения. Затем идут трехкомнатные — 29%, однокомнатные — 19%, студии — 12% и четырех- и более комнатные — 4%. По словам Попова, квартирами в новостройках в основном интересуются семьи с детьми, которым необходимо просторное жилье. Поэтому «двушки» и «трешки» преобладают в структуре предложения.
Ранее URA.RU рассказало, что жители Перми стали чаще интересоваться квартирами в новостройках. Спрос вырос на 5%.
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