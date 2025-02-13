13 февраля 2025

Жители Перми массово распродают двухкомнатные квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Доля «двушек» в структуре предложения — 38%
Доля «двушек» в структуре предложения — 38% Фото:

На вторичном рынке недвижимости Перми в 2025 году больше всего объявлений о продаже двухкомнатных квартир. Их доля в структуре предложения составляет 38%, рассказал URA.RU руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

«Распределение предложения по типам комнатности на вторичном рынке отражает сложившуюся структуру застройки. Поэтому показатели достаточно стабильны на протяжении многих лет. В январе и феврале 2025 года большую долю предложения занимают двухкомнатные квартиры — 38%. За четыре года этот показатель увеличился только на 2%», — отметил Алексей Попов.

По его словам, на вторичном рынке также увеличивается доля продающихся студий. Но с 2021 года прирост составил всего 1%. Предложение одно-, трехкомнатных и более квартир постепенно сокращается или остается без изменения.

На первичном рынке застройщики также чаще предлагают двухкомнатные квартиры. На них приходится 37% предложения. Затем идут трехкомнатные — 29%, однокомнатные — 19%, студии — 12% и четырех- и более комнатные — 4%. По словам Попова, квартирами в новостройках в основном интересуются семьи с детьми, которым необходимо просторное жилье. Поэтому «двушки» и «трешки» преобладают в структуре предложения.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Перми стали чаще интересоваться квартирами в новостройках. Спрос вырос на 5%.

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На вторичном рынке недвижимости Перми в 2025 году больше всего объявлений о продаже двухкомнатных квартир. Их доля в структуре предложения составляет 38%, рассказал URA.RU руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. «Распределение предложения по типам комнатности на вторичном рынке отражает сложившуюся структуру застройки. Поэтому показатели достаточно стабильны на протяжении многих лет. В январе и феврале 2025 года большую долю предложения занимают двухкомнатные квартиры — 38%. За четыре года этот показатель увеличился только на 2%», — отметил Алексей Попов. По его словам, на вторичном рынке также увеличивается доля продающихся студий. Но с 2021 года прирост составил всего 1%. Предложение одно-, трехкомнатных и более квартир постепенно сокращается или остается без изменения. На первичном рынке застройщики также чаще предлагают двухкомнатные квартиры. На них приходится 37% предложения. Затем идут трехкомнатные — 29%, однокомнатные — 19%, студии — 12% и четырех- и более комнатные — 4%. По словам Попова, квартирами в новостройках в основном интересуются семьи с детьми, которым необходимо просторное жилье. Поэтому «двушки» и «трешки» преобладают в структуре предложения. Ранее URA.RU рассказало, что жители Перми стали чаще интересоваться квартирами в новостройках. Спрос вырос на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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