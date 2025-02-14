Как преобразились знаковые объекты Перми благодаря подсветке. Фоторепортаж

В Перми подсвечивают здания на центральных улицах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По вечерам Пермь преображается
По вечерам Пермь преображается Фото:

В воздухе уже ощущается приближение весны: день становится длиннее, а ночь короче. Это прекрасное время, чтобы прогуляться по вечерней Перми и полюбоваться сияющими зданиями. Яркая подсветка украшает «Башню смерти», колесо обозрения, оперный театр и другие знаковые объекты. Сверкающий огнями город — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В воздухе уже ощущается приближение весны: день становится длиннее, а ночь короче. Это прекрасное время, чтобы прогуляться по вечерней Перми и полюбоваться сияющими зданиями. Яркая подсветка украшает «Башню смерти», колесо обозрения, оперный театр и другие знаковые объекты. Сверкающий огнями город — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...