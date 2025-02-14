По вечерам Пермь преображается
В воздухе уже ощущается приближение весны: день становится длиннее, а ночь короче. Это прекрасное время, чтобы прогуляться по вечерней Перми и полюбоваться сияющими зданиями. Яркая подсветка украшает «Башню смерти», колесо обозрения, оперный театр и другие знаковые объекты. Сверкающий огнями город — в фоторепортаже URA.RU.
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