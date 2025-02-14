В Курганской области ищут вандалов, которые надругались над могилами бойцов СВО

В поселке Каргаполье (Курганская область) на кладбище вандалы сорвали флаги на могилах бойцов спецоперации. Правоохранители уже ищут злоумышленников. Об этом рассказал глава округа Евгений Ленков.
«На Шабарчинском кладбище вблизи поселка Каргаполье были сорваны флаги и сломаны флагштоки на могилах трех участников специальной военной операции. Родные погибших, чья память была осквернена, написали заявления в правоохранительные органы. Ведутся оперативные мероприятия, чтобы виновные понесли наказание», — сообщил Ленков в своем обращении на странице во «ВКонтакте».
Глава округа призвал земляков, если у них есть информация о злоумышленниках — сообщить в правоохранительные органы. Ленков подчеркнул, что вандалы, возможно, живут рядом, учатся в школе. Он добавил, что жители потрясены злодеянием против памяти героев, отдавших жизни за Родину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!