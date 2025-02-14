Замглавы Белого дома Будович: журналистам AP ограничили доступ в Белый дом

15 февраля 2025 в 00:10 Размер текста - 17 +

Вашингтон указал журналистам на дезинформацию Фото: Сергей Русанов Американское новостное агентство Associated Press частично лишилось доступа в резиденцию главы государства из-за отказа использовать новое название Мексиканского залива. Ранее указом президента США Дональда Трампа он стал именоваться как Залив Америки. Об этом сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович. Новость по теме Президент Мексики пожаловалась на Трампа в Google «Несмотря на свободу слова, первая поправка Конституции США не гарантирует привилегию беспрепятственного доступа, в частности, в Овальный кабинет и на борт номер один. Агентство Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия залива Америки», — заявил Будович в соцсети X. Он также уточнил, что журналисты сохранят доступ в другие кабинеты Белого дома. Как сообщало URA.RU ранее, корпорация Google обновила название Мексиканского залива. Теперь он подписан в сервисе Google Maps как Американский залив (Залив Америки). Указ о переименовании залива Дональд Трамп завизировал 20 января 2025 года. Документ был опубликован на сайте Белого дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американское новостное агентство Associated Press частично лишилось доступа в резиденцию главы государства из-за отказа использовать новое название Мексиканского залива. Ранее указом президента США Дональда Трампа он стал именоваться как Залив Америки. Об этом сообщил замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович. «Несмотря на свободу слова, первая поправка Конституции США не гарантирует привилегию беспрепятственного доступа, в частности, в Овальный кабинет и на борт номер один. Агентство Associated Press продолжает игнорировать законное изменение географического названия залива Америки», — заявил Будович в соцсети X. Он также уточнил, что журналисты сохранят доступ в другие кабинеты Белого дома. Как сообщало URA.RU ранее, корпорация Google обновила название Мексиканского залива. Теперь он подписан в сервисе Google Maps как Американский залив (Залив Америки). Указ о переименовании залива Дональд Трамп завизировал 20 января 2025 года. Документ был опубликован на сайте Белого дома.