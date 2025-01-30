30 января 2025

Президент Мексики пожаловалась на Трампа в Google

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Мексики против переименования залива
Президент Мексики против переименования залива Фото:

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала письмо в Google, что указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский имеет силу только в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья. Об этом сообщает El Universal.

«Название географической области, известной как Мексиканский залив, имеет широко задокументированное историческое происхождение, будучи признанным с начала семнадцатого века на различных международных картах», — указывается в письме. В обращении Шейнбаум объясняет Google историческое происхождение Мексиканского залива

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Это вызвало необходимость изменения наименований в официальных документах и картах США. 

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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала письмо в Google, что указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский имеет силу только в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья. Об этом сообщает El Universal. «Название географической области, известной как Мексиканский залив, имеет широко задокументированное историческое происхождение, будучи признанным с начала семнадцатого века на различных международных картах», — указывается в письме. В обращении Шейнбаум объясняет Google историческое происхождение Мексиканского залива Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Это вызвало необходимость изменения наименований в официальных документах и картах США. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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