Президент Мексики пожаловалась на Трампа в Google

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум написала письмо в Google, что указ президента США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива в Американский имеет силу только в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья. Об этом сообщает El Universal.
«Название географической области, известной как Мексиканский залив, имеет широко задокументированное историческое происхождение, будучи признанным с начала семнадцатого века на различных международных картах», — указывается в письме. В обращении Шейнбаум объясняет Google историческое происхождение Мексиканского залива
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Это вызвало необходимость изменения наименований в официальных документах и картах США.
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