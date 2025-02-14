14 февраля 2025

В московском аэропорту начался пожар

SHOT: в аэропорту Домодедово произошел серьезный пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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В Домодедово загорелся снегоуборщик на взлетно-посадочной полосе
В Домодедово загорелся снегоуборщик на взлетно-посадочной полосе Фото:

В московском аэропорту Домодедово произошел серьезный пожар, вызванный возгоранием снегоуборщика на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает информационный канал SHOT в telegram.

«Серьезный пожар произошел в аэропорту Домодедово. Загорелся снегоуборщик на взлетно-посадочной полосе. В данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — передает SHOT со слов очевидцев.

Пресс-служба воздушной гавани сообщает, что произошло возгорание прицепа. «Силами СПАСОП аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Происшествие не оказало влияние на операционную деятельность и расписание. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту. 

По предварительным данным, крупных разрушений или серьезных последствий, кроме самого возгорания, не зафиксировано. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации пожара, и сейчас ситуация находится под контролем.

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В московском аэропорту Домодедово произошел серьезный пожар, вызванный возгоранием снегоуборщика на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает информационный канал SHOT в telegram. «Серьезный пожар произошел в аэропорту Домодедово. Загорелся снегоуборщик на взлетно-посадочной полосе. В данный момент информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — передает SHOT со слов очевидцев. Пресс-служба воздушной гавани сообщает, что произошло возгорание прицепа. «Силами СПАСОП аэропорта возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Происшествие не оказало влияние на операционную деятельность и расписание. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту.  По предварительным данным, крупных разрушений или серьезных последствий, кроме самого возгорания, не зафиксировано. Экстренные службы оперативно приступили к ликвидации пожара, и сейчас ситуация находится под контролем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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