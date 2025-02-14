В Куртамыше отремонтируют особняк предков солиста рок-группы «Чайф» Шахрина

В Курганской области ищут подрядчика, который займется ремонтом исторического дома в Куртамыше в переулке Нижнем, 5. Об этом говорится в документации тендера. В начале XX века особняк принадлежал купцам Шахриным. Потомком знаменитой фамилии является Владимир Шахрин — солист рок-группы «Чайф».
«Капремонт объекта культурного наследия в Куртамыше, расположенном в переулке Нижний, дом 5. Начальная цена контракта — 6 000 000 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции).
В настоящее время в бывшем купеческом особняке находится краеведческий музей. В двухэтажном здании планируется заменить кровлю, покрасить фасад, укрепить фундамент, отремонтировать мансарду. Кроме того, подрядчик проведет ремонт внутри дома, обновит полы, покрасит стены и потолки, заменит электропроводку, отмечается в техдокументации работ.
Согласно открытым данным, купеческий дом был построен в 1914 году. На фронтоне здания была сделана надпись «Бр. Ш» (братья Шахрины — прим URA.RU).
Ранее музыкант Владимир Шахрин приезжал в дом своих предков в Куртамыш. Он оказывал помощь музею, чтобы поддержать здание в достойном состоянии.
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