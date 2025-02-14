14 февраля 2025

В Куртамыше отремонтируют особняк предков солиста рок-группы «Чайф» Шахрина

© Служба новостей «URA.RU»
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Шахрин помогал музею в Куртамыше
Шахрин помогал музею в Куртамыше Фото:

В Курганской области ищут подрядчика, который займется ремонтом исторического дома в Куртамыше в переулке Нижнем, 5. Об этом говорится в документации тендера. В начале XX века особняк принадлежал купцам Шахриным. Потомком знаменитой фамилии является Владимир Шахрин — солист рок-группы «Чайф».

«Капремонт объекта культурного наследия в Куртамыше, расположенном в переулке Нижний, дом 5. Начальная цена контракта — 6 000 000 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции).

В настоящее время в бывшем купеческом особняке находится краеведческий музей. В двухэтажном здании планируется заменить кровлю, покрасить фасад, укрепить фундамент, отремонтировать мансарду. Кроме того, подрядчик проведет ремонт внутри дома, обновит полы, покрасит стены и потолки, заменит электропроводку, отмечается в техдокументации работ.

Согласно открытым данным, купеческий дом был построен в 1914 году. На фронтоне здания была сделана надпись «Бр. Ш» (братья Шахрины — прим URA.RU).

Ранее музыкант Владимир Шахрин приезжал в дом своих предков в Куртамыш. Он оказывал помощь музею, чтобы поддержать здание в достойном состоянии.

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В Курганской области ищут подрядчика, который займется ремонтом исторического дома в Куртамыше в переулке Нижнем, 5. Об этом говорится в документации тендера. В начале XX века особняк принадлежал купцам Шахриным. Потомком знаменитой фамилии является Владимир Шахрин — солист рок-группы «Чайф». «Капремонт объекта культурного наследия в Куртамыше, расположенном в переулке Нижний, дом 5. Начальная цена контракта — 6 000 000 рублей», — указано в документации (копия имеется в распоряжении редакции). В настоящее время в бывшем купеческом особняке находится краеведческий музей. В двухэтажном здании планируется заменить кровлю, покрасить фасад, укрепить фундамент, отремонтировать мансарду. Кроме того, подрядчик проведет ремонт внутри дома, обновит полы, покрасит стены и потолки, заменит электропроводку, отмечается в техдокументации работ. Согласно открытым данным, купеческий дом был построен в 1914 году. На фронтоне здания была сделана надпись «Бр. Ш» (братья Шахрины — прим URA.RU). Ранее музыкант Владимир Шахрин приезжал в дом своих предков в Куртамыш. Он оказывал помощь музею, чтобы поддержать здание в достойном состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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