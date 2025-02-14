Курганец раскрыл, сколько реально платят за вахту на складе маркетплейса в Подмосковье

Житель Кургана поехал работать на вахту в Подмосковье, где его приняли сборщиком заказов на склад известного маркетплейса. Обещали платить около 180 тысяч рублей за 30 смен, а реально молодой человек получил 90 тысяч рублей. Об этом курганец рассказал URA.RU.
«Когда устраивался на склад работать сборщиком заказов, то обещали платить 6 тысяч рублей в смену. А фактически платили в среднем 3 тысячи рублей за смену», — сообщил вахтовик.
По словам сотрудника склада, смены были по 12 часов. Дневные оплачивались в размере 2 800 рублей, за ночную смену была доплата 35%, то есть выходило около 3 700 рублей. За ошибки накладывали штраф — 5 000 рублей, отметил курганец. Он добавил, что к питанию претензий не было, проживали сотрудники в общежитии в спартанских условиях по восемь человек в комнате. Один этаж был мужской, второй для женщин. Сотрудник пояснил, что работа выматывала все силы, к концу смены трудно было стоять на ногах.
«В нашей комнате было спокойно, успевали высыпаться, а у соседей контингент попался шумный — пили и дрались», — подчеркнул работник. Он уточнил, что за 30 смен (23 в день и 7 ночных) получил 90 тысяч рублей. Зарплату выплатили вовремя. Курганец посоветовал хорошо подумать, прежде, чем ехать на вахту в незнакомый регион.
Ранее житель Курганской области рассказал о схемах обмана вахтовиков в Москве. Он пояснил, что обычно подставляют потенциальных соискателей вакансий — посредники. А прямые представители работодателя стараются выполнять договоренности.
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