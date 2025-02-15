На Алтае произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения на Алтае находился в 27 км к юго-западу от села Кош-Агач
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на территории Республики Алтай. Об этом сообщает МЧС по Республике Алтай.
Данные по землетрясению на Алтае
«В 08:48 произошло землетрясение в Кош-Агачском районе», — сообщает МЧС в telegram-канале. Эпицентр землетрясения находился близко к населенному пункту, где проживают около восьми тысяч человек.
По предварительным данным, информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало. Обстановка уточняется.
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