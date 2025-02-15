На Алтае произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения на Алтае находился в 27 км к юго-западу от села Кош-Агач
Эпицентр землетрясения на Алтае находился в 27 км к юго-западу от села Кош-Агач Фото:

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на территории Республики Алтай. Об этом сообщает МЧС по Республике Алтай.

Данные по землетрясению на Алтае
Данные по землетрясению на Алтае
Фото:

«В 08:48 произошло землетрясение в Кош-Агачском районе», — сообщает МЧС в  telegram-канале. Эпицентр землетрясения находился близко к населенному пункту, где проживают около восьми тысяч человек. 

По предварительным данным, информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало. Обстановка уточняется.

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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на территории Республики Алтай. Об этом сообщает МЧС по Республике Алтай. «В 08:48 произошло землетрясение в Кош-Агачском районе», — сообщает МЧС в  telegram-канале. Эпицентр землетрясения находился близко к населенному пункту, где проживают около восьми тысяч человек.  По предварительным данным, информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало. Обстановка уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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