Студент из Якутии пошел на диверсию из-за 27 тысяч рублей

Студент Мирнинского регионального техколледжа (город Мирный, Якутия) поджег станцию сотовой связи за 27 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах, отметив, что молодой человек действовал по заданию спецслужб Украины.
«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — сказали правоохранители в беседе с РИА Новости. Против студента возбуждено уголовное дело о совершении диверсии.
По словам источника, вечером 11 февраля в полицию поступил звонок от местного жителя. Он сообщил о пожаре на станции сотовой связи недалеко от города Мирный. На месте преступления полиция задержала подозреваемого, 20-летнего студента.
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