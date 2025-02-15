Студент из Якутии пошел на диверсию из-за 27 тысяч рублей

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Студент совершил поджог по заданию СБУ
Студент совершил поджог по заданию СБУ Фото:

Студент Мирнинского регионального техколледжа (город Мирный, Якутия) поджег станцию сотовой связи за 27 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах, отметив, что молодой человек действовал по заданию спецслужб Украины.

«Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — сказали правоохранители в беседе с РИА Новости. Против студента возбуждено уголовное дело о совершении диверсии.

По словам источника, вечером 11 февраля в полицию поступил звонок от местного жителя. Он сообщил о пожаре на станции сотовой связи недалеко от города Мирный. На месте преступления полиция задержала подозреваемого, 20-летнего студента.

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Студент Мирнинского регионального техколледжа (город Мирный, Якутия) поджег станцию сотовой связи за 27 тысяч рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах, отметив, что молодой человек действовал по заданию спецслужб Украины. «Юноша рассказал, что спецслужбы Украины, с которыми он общался через мессенджер, пообещали ему 27 тысяч рублей за поджог станции сотовой связи», — сказали правоохранители в беседе с РИА Новости. Против студента возбуждено уголовное дело о совершении диверсии. По словам источника, вечером 11 февраля в полицию поступил звонок от местного жителя. Он сообщил о пожаре на станции сотовой связи недалеко от города Мирный. На месте преступления полиция задержала подозреваемого, 20-летнего студента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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